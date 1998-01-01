Россияне начали активно бронировать новогодний пляжный отдых

Рост новогодних продаж по акциям раннего бронирования достигает 30%

Туроператоры активно продают зарубежные туры на новогодние каникулы 2025 года по акциям раннего бронирования, наибольший интерес у российских туристов вызывают пляжные направления, сообщают Российский союз туриндустрии и «Интерфакс».

Генеральный директор компании «Пантеон» Анатолий Гаркушин в топ-3 наиболее востребованных на Новый год стран включил Мальдивы, ОАЭ и Бали.

Стоимость новогодних туров, по его словам, пока держится на прошлогоднем уровне, отдельные объекты размещения цены немного подняли, что, как правило, связано с реновацией отеля или повышением уровня питания.

«Активные продажи новогодних туров начались уже около двух месяцев назад. При этом на Мальдивах туристы часто бронировали только размещение в отелях без перелета, а позже, когда «Аэрофлот» выставил расписание на новогодний период, докупали билет.

По Маврикию и Сейшелам расписания пока нет, но все равно бронируют. Шри-Ланку спрашивают чуть реже, чем годом ранее. В целом прирост к прошлому году по акции раннего бронирования составляет 30%», - рассказал эксперт.

Он добавил, что на новогодние даты туристы стали чаще бронировать отдых с детьми по всем направлениям.

У компании «Русский Экспресс» в топ-5 направлений на Новый год входят Таиланд, Мальдивы, ОАЭ, Россия, Вьетнам. Директор департамента рекламы и PR Анна Филатовская сообщила о росте продаж на этот период в три раза к показателям 2023 года.

«Многие отели Мальдив, Сейшел, Маврикия, Шри-Ланки уже выставили цены на зимний сезон 2024-2025. По Мальдивам раннее бронирование очень популярно, скидки составляют в среднем от 10% до 30%. Некоторые отели также могут добавлять бонусы в виде апгрейда питания или скидки на трансфер», - пояснила она.

Что касается авиаперелетов, то большинство авиакомпаний уже выставили полетную программу на зимний сезон.

«В целом цены ниже, чем на аналогичные рейсы в прошлом году при бронировании за месяц-полтора. Если туристы планируют лететь иностранной авиакомпанией, сейчас можно выбрать самые удобные стыковки. Также высока вероятность, что курс валюты будет повышаться ближе к Новому году», - уточнила г-жа Филатовская.

По оценке руководителя отдела по разработке продукта компании ITM group Ирины Юриной, ранее бронирование зарубежных туров на Новый год-2025 выросло более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди наиболее популярных направлений – Индонезия, Таиланд, Малайзия, ЮАР, Филиппины.

/TOURBUS.RU