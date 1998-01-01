|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
06 июня
Мостуризм: «Московский завтрак на верандах» попробовали более полумиллиона раз
Завершился самый масштабный сезон cтоличного гастрономичнского проекта
Завершился самый масштабный сезон проекта «Московский завтрак на верандах»: в этот раз к нему присоединилось рекордное количество участников за всю его историю — больше 750 заведений.
Жители и гости столицы сделали более 510 тысяч заказов. Посетителям пришлись по вкусу как стандартные завтраки, так и необычные блюда зарубежной кухни, - сообщили нам сегодня в прсс-службе Мостуризма.
Программа объединила все округа столицы и десятки гастрономических концепций. Попробовать московский завтрак на верандах приглашали рестораны высокой кухни, кофейни, сетевые и семейные кафе.
Самые востребованные рестораны-участники находятся в центральном, западном и юго-западном округах города. Особой популярностью пользовались блюда русской, итальянской, израильской и турецкой кухни.
Статистика показывает, что проект вновь полюбился москвичам и туристам. За весь сезон – с 1 по 31 мая – более 510 тысяч гостей попробовали блюда из специальных меню заведений-участников. Для сравнения: в прошлом году за весь май было сделано 310 тысяч заказов «Московского завтрака».
Пиковый период пришелся на майские праздники – в выходные дни более 400 тысяч посетителей оценили сладкие сырники, воздушные омлеты и разноцветную шакшуку на верандах проекта.
В сет-меню разных ресторанов вошли такие традиционные блюда, как овсяная и рисовая каши, глазунья и скрэмбл, творожные запеканки и ароматная выпечка. Для желающих разнообразить завтрак предлагали турецкий менемен, бутерброд XXL с красной икрой и домашние вафли со страчателлой.
В качестве напитков предлагали различные виды кофе, чай из самовара, морсы и сбитни.
В первый раз проект «Московский завтрак» прошел на каникулах в канун 2023 года. Тогда его поддержали 350 ресторанов. Жители и гости столицы оценили идею, поэтому гастрономический проект стали проводить в разные сезоны.
Он реализуется в рамках инициативы «Повышение доступности туристских услуг» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» с целью популяризации гастропутешествий по Москве и расширения ресторанного предложения столицы для жителей и гостей города с любым уровнем дохода.
Проект «Московский завтрак на верандах» проводится Комитетом по туризму города Москвы совместно со столичным Департаментом торговли и услуг.
Круглый год Мостуризм создает события, которые объединяют жителей и гостей города, пополняет городскую афишу новыми мероприятиями.
Зимой и летом москвичи и туристы могут погрузиться в другую эпоху на исторических площадках фестиваля «Усадьбы Москвы», приобщиться к чайным традициям столицы на «Московском чаепитии» или попробовать на вкус «Московский завтрак» в одном из сотен ресторанов-участников проекта.
/TOURBUS.RU
Фото: пресс-служба Мостуризма
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2024 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72