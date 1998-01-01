Мостуризм: «Московский завтрак на верандах» попробовали более полумиллиона раз

Завершился самый масштабный сезон проекта «Московский завтрак на верандах»: в этот раз к нему присоединилось рекордное количество участников за всю его историю — больше 750 заведений.

Жители и гости столицы сделали более 510 тысяч заказов. Посетителям пришлись по вкусу как стандартные завтраки, так и необычные блюда зарубежной кухни, - сообщили нам сегодня в прсс-службе Мостуризма.

Программа объединила все округа столицы и десятки гастрономических концепций. Попробовать московский завтрак на верандах приглашали рестораны высокой кухни, кофейни, сетевые и семейные кафе.

Самые востребованные рестораны-участники находятся в центральном, западном и юго-западном округах города. Особой популярностью пользовались блюда русской, итальянской, израильской и турецкой кухни.

Статистика показывает, что проект вновь полюбился москвичам и туристам. За весь сезон – с 1 по 31 мая – более 510 тысяч гостей попробовали блюда из специальных меню заведений-участников. Для сравнения: в прошлом году за весь май было сделано 310 тысяч заказов «Московского завтрака».

Пиковый период пришелся на майские праздники – в выходные дни более 400 тысяч посетителей оценили сладкие сырники, воздушные омлеты и разноцветную шакшуку на верандах проекта.

В сет-меню разных ресторанов вошли такие традиционные блюда, как овсяная и рисовая каши, глазунья и скрэмбл, творожные запеканки и ароматная выпечка. Для желающих разнообразить завтрак предлагали турецкий менемен, бутерброд XXL с красной икрой и домашние вафли со страчателлой.

В качестве напитков предлагали различные виды кофе, чай из самовара, морсы и сбитни.

В первый раз проект «Московский завтрак» прошел на каникулах в канун 2023 года. Тогда его поддержали 350 ресторанов. Жители и гости столицы оценили идею, поэтому гастрономический проект стали проводить в разные сезоны.

Он реализуется в рамках инициативы «Повышение доступности туристских услуг» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» с целью популяризации гастропутешествий по Москве и расширения ресторанного предложения столицы для жителей и гостей города с любым уровнем дохода.

Проект «Московский завтрак на верандах» проводится Комитетом по туризму города Москвы совместно со столичным Департаментом торговли и услуг.

Круглый год Мостуризм создает события, которые объединяют жителей и гостей города, пополняет городскую афишу новыми мероприятиями.

Зимой и летом москвичи и туристы могут погрузиться в другую эпоху на исторических площадках фестиваля «Усадьбы Москвы», приобщиться к чайным традициям столицы на «Московском чаепитии» или попробовать на вкус «Московский завтрак» в одном из сотен ресторанов-участников проекта.

/TOURBUS.RU

Фото: пресс-служба Мостуризма