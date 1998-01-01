Новости Александр Осауленко: Cейчас в фондах защиты туристов - более трех млрд рублей Директор «Турпомощи» рассказал, возможны ли сейчас в России банкротства, подобные тому, что произошло с FTI Group

В России создана собственная система защиты туристов на случай банкротства туроператора: при ассоциации туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» действуют фонды, за счет которых выехавших за рубеж туристов вернут на родину или предоставят возмещение за отмененный тур, сообщил вице-президент Российского союз туриндустрии (РСТ), директор «Турпомощи» Александр Осауленко, комментируя банкротство одного из крупнейших европейских туроператоров FTI Group. «За последние 12 лет в России создана собственная система безопасности для туристов, приобретающих организованные туры в зарубежные страны. Все началось в 2012 году после массовых банкротств российских туроператоров, когда государству за свои деньги пришлось вывозить тысячи туристов, находившихся за границей. Был создан резервный фонд, предназначенный именно для эвакуации, а с 1 января 2017 года действует механизм формирования фондов персональной ответственности туроператоров (ФПО). Все 12 лет эвакуация туристов из-за рубежа происходит без привлечения государственного бюджета. Сейчас в резервном фонде свыше 550 млн рублей, а в фондах персональной ответственности туроператоров – 2 млрд 575 млн рублей», - цитирют его пресс-служба РСТ и «Интерфакс». По словам г-на Осауленко, объем резервного фонда как минимум вдвое превышает возможные риски при банкротстве оператора. А за счет фонда персональной ответственности туроператоров туристы получают финансовую компенсацию за отмененный тур, а не только помощь в вывозе из-за рубежа. «Сейчас 60% туроператоров в «Турпомощи» используют ФПО как механизм финансовой ответственности, в случае их банкротства туристы получают выплаты от 80 до 100 процентов стоимости туров. Но средства возвращаются только после того, как будут выплачены долги туристам, если они есть. Весь постпандемийный период такие компании возвращали себе ФПО в полном объеме без долгов перед потребителем. Это говорит о том, что система защиты не только помогает компенсировать туристам затраты, но и предотвращает их появление», - пояснил эксперт. По его словам, на рынке идет постоянная ротация, какие-то компании уходят, но громких банкротств нет. «Мы можем точно сказать, что государство и бизнес сформировали основные элементы устойчивости рынка. Заметно выросла финансовая дисциплина самих туроператоров – в сложной экономической ситуации они действуют осторожно. Плюс по закону компании ежеквартально сдают отчеты о цене реализованного турпродукта. То есть устойчивость не сама по себе, а нормативно выстроенная. Выездной рынок характеризуется довольно стабильным числом игроков – весь постпандемийный период оно колеблется в пределах 380-410 туроператоров. За последние годы новых игроков практически не появлялось, и лишь в конце 2023 года впервые на рынок пришло больше компаний, чем ушло с него. Значит, мы возвращаемся к росту», - полагает эксперт. Как мы писали ранее, в этот понедельник третий по размеру туроператор Европы FTI Touristik подал в суд Мюнхена заявление о финансовой несостоятельности. Компания отправляла туристов в 40 стран, но наиболее крупными рынками для нее считались Турция, Египет и Греции. По оценкам экспертов, суммарно банкротство затронет порядка 2 млн туристов. Только в Турцию туроператор ежегодно отправлял около миллиона человек. Возмещать туристам потери будет немецкий фонд безопасности путешествий DRSF, но его средств всем пострадавшим может не хватить. /TOURBUS.RU

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