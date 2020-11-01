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На Петербургском экономическом форуме обсудили развитие медицинского туризма

Деловая сессия «Основные тренды и перспективы развития международного медицинского и лечебно-оздоровительного туризма» прошла в рамках ПМЭФ-2024

Петербургский международный экономический форум стартовал в Северной столице 5 июня и продлится по 8 июня.

Его тема – «Многополярность: формирование новых центров роста». Программа включает обсуждение социально-экономического развития, туризма, экологии, технологий и других тем. Всего в его рамках запланировано более 200 деловых мероприятий.

Вчера в рамках Петербургского международного экономического форума состоялась деловая сессия «Основные тренды и перспективы развития международного медицинского и лечебно-оздоровительного туризма», организованная Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга и Санкт Петербургским агентством медицинского туризма.

Дискуссия является частью тематического раздела «Переход к многополярной модели мировой экономики» федерального плана деловой программы, - рассказали нам в пресс-службе Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга.

«То, что мы обсуждаем медицинский туризм на столь важном мероприятии, крайне важно не только для города, но и для всей страны. Это направление вносит огромный вклад в экономику Санкт Петербурга и России, а значит, требует должного внимания.

Благодаря клиникам, обладающим передовыми технологиями и высококвалифицированными специалистами, Северная столица занимает лидирующие позиции в сфере медицинского туризма», – отметила Нана Гвичия, исполняющая обязанности председателя Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга.

На сессии представители органов власти, эксперты в области медицины и туризма рассмотрели возможности развития медицинского и лечебно-оздоровительного туризма в Северной столице, а также взаимодействие России и Беларуси в этой сфере. Участники проанализировали турпотоки, обсудили тенденции и перспективные направления развития медицинского туризма в мире.

«У Петербурга и России в целом огромный потенциал в области медицинского и лечебно-оздоровительного туризма. Необходимо как можно активнее рассказывать о наших возможностях за рубежом. Информационная кампания ведется, и мы видим интерес к нашим клиникам и здравницам у иностранных гостей, но нам нужно всем вместе объединиться и работать как одна команда», – призвала Светлана Белова, генеральный директор Санкт Петербургского агентства медицинского туризма.

Во время обсуждения речь также шла о национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства» и результатах реализации федерального проекта «Экспорт медицинских услуг», инновациях в медицине, кадровых вопросах и маркетинговых аспектах.

«Я полностью согласен с необходимостью повышать узнаваемость наших медицинских услуг за пределами страны. Российский экспортный центр может оказать помощь в этом процессе. Соответствующая работа уже начата в Санкт Петербурге, который является пилотным проектом. В том числе медицинские компании и учреждения могут воспользоваться такими мерами, как выставки и бизнес-миссии», – отметил Алексей Солодов, вице-президент Российского экспортного центра.

/TOURBUS.RU