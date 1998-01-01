Дмитрий Чернышенко: Число поездок российских туристов за рубеж за 5 лет сократилось вдвое

Число поездок российских туристов за рубеж сократилось в 2023 году вдвое по сравнению с 2019 годом – с 45 до 25 млн, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на полях Петербургского международного экономического форума, - сообщает сегодня «Интерфакс».

«Цены на поездки за границу с 2019 года значительно выросли, поэтому сравнивать траты с допандемийным периодом некорректно. Точно можно сказать, что количество тех, кто предпочитает отдых в России, увеличилось. По сравнению с 2019 годом количество туристов, выбравших поездки за границу, сократилось в 2 раза – с 45 млн. до 25 млн», - сказал он, отвечая на вопрос, как изменились траты россиян на отдых за рубежом и в России за последние годы.

«Важно, чтобы жители нашей страны выбирали путешествия внутри России, тратили средства на качественный отдых на российских курортах. Деньги должны работать на отечественную экономику, на развитие наших регионов.

И действительно, в последнее время внутренний туризм становится намного популярнее. Все больше россиян путешествуют по родной стране. Так, в 2021 году было 66,5 млн. поездок, в 2022 году – порядка 73 млн (73,1 млн,), в прошлом году – уже более 83 млн (83,6 млн)», - добавил Чернышенко.

Как напоминает «Интерфакс», в 2018 году, по данным всемирной туристской организации ООН UN Tourism, российские туристы потратили в ходе зарубежных поездок почти $35 млрд. Россия заняла седьмое место в мире по этому показателю.

По прогнозу правительства, количество посещений иностранными туристами России вырастет на 30% в 2024 году и достигнет 5 млн, сообщил также вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«В прошлом году таких поездок было 3,8 млн. Прогнозируем, что количество посещений иностранными туристами нашей страны по итогам года увеличится на 30% и достигнет 5

Достигать ее будем за счет запуска программы продвижения на зарубежных рынках, упрощения визовых требований, создания персонализированного турпродукта и качественной инфраструктуры», - сказал он.

Г-н Чернышенко добавил, что путешествия в Россию пользуются сейчас наиболее высоким спросом в странах Ближнего Востока, Азии, Турции.

«Мы видим, что путешествия в Россию становятся модным трендом на Ближнем Востоке. По итогам прошлого года значительно увеличилось число туристов из стран исламского мира. В 2 раза выросло количество поездок турецких граждан, почти в 3 раза возрос поток из Ирана и в 7 раз – число поездок граждан ОАЭ в нашу страну.

Россия традиционно пользуется успехом у туристов из Китая, Индии и наших соседей из пространства СНГ – Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и других стран», - добавил вице-премьер.

До пандемии в 2019 году число иностранных граждан, посетивших Россию с целью туризма, превысило 5 млн. Чаще всего это были туристы из Китая и Германии.

/TOURBUS.RU

Фото: Туризм.рф