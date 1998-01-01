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06 июня
В мае россияне заняли первое место по турпотоку в Анталью
C января по май Анталья приняла почти четыре млн иностранных туристов
Турецкая провинция Анталья, где находятся самые популярные у российских туристов курорты страны, с января по май приняла 3,96 миллиона иностранных туристов, следует из данных министерства культуры и туризма Турции, которые обнародовал «Интерфакс».
На первом месте по числу прибытий – туристы из Германии (974,2 тыс.), их число выросло на 18%. На втором месте – российские туристы (858 тыс.), рост турпотока из нашей страны составил 9%. На третьем – британцы (451 тыс.), рост 28%.
Анталия также привлекла туристов из Польши, Нидерландов, Казахстана, Украины, Литвы, Бельгии и Франции.
В мае иностранный турпоток в Анталью составил 1,9 млн иностранных туристов, на 18,7% больше, чем годом ранее. Из них 491 тыс. приехали из России, это на 26% больше, чем годом ранее. Туристы из Германии и Великобритании заняли второе и третье места.
Российский рынок продемонстрировал не только лучшие показатели по количеству прибытий, но и самую лучшую динамику среди ТОП-5 ключевых рынков.
Также в ТОП-10 ключевых рынков Антальи вошли в мае Польша, Нидерланды, Литва, Казахстан, Израиль, Бельгия и Украина
«По прогнозам АТОР, за три летних месяца 2024 года с целями туризма и отдыха россияне совершат около 5,6 млн поездок в зарубежные страны. Это на 16,6% больше, чем летом 2023 года. Более 3,1 млн (56%) из этого количества отправятся на отдых с туроператорами», – говорит вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
Лидирующим зарубежным направлением для летнего отдыха, как и все прошлые годы, станет Турция, ее доля ее в общем количестве зарубежных поездок будет примерно той же, что и прошлым летом – около 56%. При этом в структуре летних продажах крупных туроператоров ее доля будет и больше.
По данным туроператоров на конец мая 2024 года, прирост продаж туров в Турцию на лето у крупнейших туроператоров составил от 34 до 200 % год к году.
Как отмечает АТОР, эти цифры характеризуют прежде всего успешность раннего бронирования В 2024 году эта кампания прошла успешно. По данным «Слетать.ру», средняя глубина бронирования увеличилась по сравнению с прошлым годом на 34,5%, и эти цифры относятся именно к накопленному итогу продаж. Фактический же прирост турпотока в Турцию в летние месяцы будет, разумеется, меньше вышеприведенных цифр.
По оценкам Аналитической службы АТОР, в Турцию за три летних месяца 2024 года, если позитивный тренд весны на рост продаж (около 20%) сохранится, могут посетить около 3-3,1 млн россиян, из них на курорты Анталийского и Эгейского побережья приедут около 2,4-2,5 млн (примерно на четверть больше, чем в прошлом году).
Отметим, что такой прогноз основан на текущей оценке динамики продаж, которая может меняться в летние месяцы из-за ценовых и геополитических факторов, объема авиаперевозки.
По данным Pegas Touristik, Anex, Coral Тravel, Fun&Sun, «Интурист» в этом году значительно выросла доля туристов, направляющихся в премиальные отели – на них в продажах туроператоров по Турции сейчас приходится уже до 5-7% общего объема проданных туров (прирост год к году около 30%).
Интересно, что в ряде компаний («Русский Экспресс», PAC Group, Space Travel, Club Med и др.) успешно делают ставку именно на премиальный сегмент отелей Турции, и даже при выборе этой ниши этим летом турецкое направление у них оказалось по объемам продаж на первом месте.
По информации АТОР, для туров в Турцию на лето 2024 года средний чек тура из расчета на одного человека в турпакете с перелетом у крупных туроператоров варьируется в диапазоне 105-128 тыс. рублей. По сравнению с прошлым летом в рублях у большинства туроператоров средний чек вырос всего на 7-12%, а у некоторых (Anex, «Интурист») наблюдается снижение. Цены на отели и турпакеты в евро по сравнению с прошлым годом во многих случаях снизились.
Доля Турции в продажах крупных многопрофильных туроператоров этим летом составляет от 52 до 70%. Среднее количество человек в туре – 2,7., средняя продолжительность отдыха – 9-10 ночей.
/TOURBUS.RU
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