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14 июня
«Яндекс Путешествия»: Во втором квартале спрос на путешествия в Китай вырос в два раза

Наибольший интерес у россиян вызывают поездки в Пекин, Гуанчжоу и Шанхай


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Во втором квартале 2024 года спрос на путешествия в Китай у россиян вырос в два раза, это следует из данных бронирования отелей и поиска авиабилетов в сервисе «Яндекс Путешествия».

 

По сравнению с первым кварталом этого года, сейчас спрос на поездки в Китай вырос на 130%. По данным сервиса во втором квартале этого года Китай занимает шестое место по популярности среди всех зарубежных направлений.

Средняя стоимость ночи в отеле Китая составляет 12 600 рублей, а длина поездки – 6 дней. Россияне бронируют номера в отелях Китая в среднем за месяц до поездки.

 

Среди конкретных городов в Китае наибольший интерес у россиян вызывают поездки в Пекин, Гуанчжоу и Шанхай.

Город

Среднее количество ночей

Средний горизонт бронирования

Средняя цена за ночь

Пекин

6

35 дней

12 300 рублей

Гуанчжоу

7

25 дней

12 200 рублей

Шанхай

5

32 дня

14 200 рублей

 

По данным поиска и бронирования авиабилетов, в топ-пять городов Китая по популярности у российских туристов вошли Гуанчжоу (28% от всех перелетов в Китай), Шанхай (23%), Пекин (20%), Гонконг и Санья (по 5%). При этом москвичи и жители Краснодарского края чаще всего летают в Гуанчжоу, петербуржцы – в Шанхай, иркутчане и владивостокцы – в Пекин.

Город

Средняя длительность поездки

Средний горизонт бронирования

Средняя цена авиабилетов в две стороны

Гуанчжоу

10 дней

29 дней

53 900 рублей

Шанхай

8 дней

29 дней

73 400 рублей

Пекин

11 дней

40 дней

49 500 рублей

Гонконг

8 дней

30 дней

65 500 рублей

Санья

12 дней

37 дней

55 000 рублей

 

Цена на авиабилет Москва - Пекин на конец июня начинается от 16 600 рублей в одну сторону, а разместиться в трехзвездочном отеле можно по цене от 8 000 рублей за ночь в двухместном номере.

/TOURBUS.RU


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