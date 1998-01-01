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14 июня
«Яндекс Путешествия»: Во втором квартале спрос на путешествия в Китай вырос в два раза
Наибольший интерес у россиян вызывают поездки в Пекин, Гуанчжоу и Шанхай
Во втором квартале 2024 года спрос на путешествия в Китай у россиян вырос в два раза, это следует из данных бронирования отелей и поиска авиабилетов в сервисе «Яндекс Путешествия».
По сравнению с первым кварталом этого года, сейчас спрос на поездки в Китай вырос на 130%. По данным сервиса во втором квартале этого года Китай занимает шестое место по популярности среди всех зарубежных направлений.
Средняя стоимость ночи в отеле Китая составляет 12 600 рублей, а длина поездки – 6 дней. Россияне бронируют номера в отелях Китая в среднем за месяц до поездки.
Среди конкретных городов в Китае наибольший интерес у россиян вызывают поездки в Пекин, Гуанчжоу и Шанхай.
По данным поиска и бронирования авиабилетов, в топ-пять городов Китая по популярности у российских туристов вошли Гуанчжоу (28% от всех перелетов в Китай), Шанхай (23%), Пекин (20%), Гонконг и Санья (по 5%). При этом москвичи и жители Краснодарского края чаще всего летают в Гуанчжоу, петербуржцы – в Шанхай, иркутчане и владивостокцы – в Пекин.
Цена на авиабилет Москва - Пекин на конец июня начинается от 16 600 рублей в одну сторону, а разместиться в трехзвездочном отеле можно по цене от 8 000 рублей за ночь в двухместном номере.
/TOURBUS.RU
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