«Яндекс Путешествия»: Во втором квартале спрос на путешествия в Китай вырос в два раза

Во втором квартале 2024 года спрос на путешествия в Китай у россиян вырос в два раза, это следует из данных бронирования отелей и поиска авиабилетов в сервисе «Яндекс Путешествия».

По сравнению с первым кварталом этого года, сейчас спрос на поездки в Китай вырос на 130%. По данным сервиса во втором квартале этого года Китай занимает шестое место по популярности среди всех зарубежных направлений.

Средняя стоимость ночи в отеле Китая составляет 12 600 рублей, а длина поездки – 6 дней. Россияне бронируют номера в отелях Китая в среднем за месяц до поездки.

Среди конкретных городов в Китае наибольший интерес у россиян вызывают поездки в Пекин, Гуанчжоу и Шанхай.

Город Среднее количество ночей Средний горизонт бронирования Средняя цена за ночь Пекин 6 35 дней 12 300 рублей Гуанчжоу 7 25 дней 12 200 рублей Шанхай 5 32 дня 14 200 рублей

По данным поиска и бронирования авиабилетов, в топ-пять городов Китая по популярности у российских туристов вошли Гуанчжоу (28% от всех перелетов в Китай), Шанхай (23%), Пекин (20%), Гонконг и Санья (по 5%). При этом москвичи и жители Краснодарского края чаще всего летают в Гуанчжоу, петербуржцы – в Шанхай, иркутчане и владивостокцы – в Пекин.

Город Средняя длительность поездки Средний горизонт бронирования Средняя цена авиабилетов в две стороны Гуанчжоу 10 дней 29 дней 53 900 рублей Шанхай 8 дней 29 дней 73 400 рублей Пекин 11 дней 40 дней 49 500 рублей Гонконг 8 дней 30 дней 65 500 рублей Санья 12 дней 37 дней 55 000 рублей

Цена на авиабилет Москва - Пекин на конец июня начинается от 16 600 рублей в одну сторону, а разместиться в трехзвездочном отеле можно по цене от 8 000 рублей за ночь в двухместном номере.

/TOURBUS.RU