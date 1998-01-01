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Сервис «Островок»: Спрос на глэмпинги на эти майские праздники вырос два раза

Также заметно вырос спрос на коттеджи, гостевые дома и апартаменты

Спрос на негостиничные виды размещения – апартаменты, квартиры, гостевые дома, кемпинги, коттеджи, глэмпинги – на майские праздники вырос почти в полтора раза. На подобные объекты приходится каждое третье праздничное бронирование.

Такие тенденции отмечают специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», которые проанализировали бронирования россиян на праздничные дни с 27 апреля по 12 мая.

Лидером по росту спроса стали глэмпинги, где число бронирований выросло в два раза относительно прошлого года.

В коттеджах и домах отмечается рост на уровне 71%, в апартаментах и квартирах – на 54%, в кемпингах – на 37%.

Примечательно, что в ряде регионов альтернативные объекты являются самым популярным форматом размещения в период майских выходных: например, на балтийском побережье, в Калининграде и Зеленоградске, апартаменты, квартиры, гостевые дома, коттеджи, кемпнинги и прочие занимают до 70% от всех праздничных бронирований, в Светлогорске – 64%, в Выборге – 50%.

На альтернативные объекты размещения приходится каждое второе бронирование в городах Карелии – в Петрозаводске и Сортавале.

Помимо этого, неотельные форматы размещения востребованы в курортных направлениях: в Геленджике на них приходится до 55% бронирований, в Кисловодске – 50%, в Пятигорске – 47%, в Минеральных Водах – 37%.

Среди направлений для экскурсионного туризма по доле бронирований в апартаментах, квартирах, гостевых домах и прочих объектах лидирует Казань – туристы совершают в них до 53% бронирований, а также Тула – 46%, Волгоград – 44%, Новосибирск – 42%, Псков – 41%.

Анита Гусич, руководитель пресс-службы сервиса «Островок» отмечает: «Предложение альтернативных объектов размещения на «Островке» заметно выросло: число доступных на нашей платформе отелей за год увеличилось на 11%, в то время как количество квартир и апартаментов увеличилось на 65%, а гостевых домов – на 22%.

Динамичный рост произошел во многом благодаря тому, что теперь сдавать свои объекты на платформе могут не только юридические лица, но также самозанятые и физические лица».

Самая высокая средняя стоимость забронированной ночи среди всех неотельных форматов размещения отмечается в глэмпингах – на период праздничных дней она составляет 10 000 рублей, что на 23% выше, чем на майские выходные в прошлом году (8 100 рублей).

В коттеджах показатель насчитывает 8 900 рублей (+9%, 8 200 рублей), в кемпингах – 6 850 рублей (+18%, 5 800 рублей). До 5 000 рублей туристам обойдется размещение в апартаментах и квартирах – в среднем 4 800 рублей (+12%, 4 300 рублей), а также в гостевых домах – 3 800 рублей (+15%, 3 300 рублей).

Почти каждое третье бронирование в альтернативных объектах размещения приходится на семьи с детьми, каждое шестое – на группы туристов от трех человек.

В целом топ-10 направлений для путешествий на майские праздники по России выходят Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Волгоград, Махачкала, Кисловодск.

/TOURBUS.RU