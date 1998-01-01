Новости Туроператоры: Спрос на летнюю Грецию заметно вырос Росту спроса способствует увеличение вариантов авиаперевозки и простота получения визы

Как сообщает Ассоциация туроператоров, эксперты фиксируют существенный рост спроса на летние туры в Грецию. По информации компаний «Русский Экспресс», PAC Group и Club Med, количество бронирований туров на греческие курорты в этом году увеличилось на 40%-60% в сравнении с прошлым годом. В Space Travel сообщили о более чем двукратном росте продаж по направлению. По данным туроператора Ambotis Holidays, значительно вырос и средний чек туров в Грецию. Если в 2023 году он составлял 4-5 тыс. евро, то в этом году – уже 9-13 тыс. евро. «Стало больше бронирований Греции и с чеком выше 15-17 тыс. евро. Также есть заявки на 90-120 тыс. евро», – рассказали в Ambotis Holidays. По статистике туроператоров, чаще всего россияне бронируют отели полуострова Халкидики, Афинской Ривьеры, Пелопоннеса, островов Родос, Корфу, Кос и Крит. Как подчеркивают эксперты, востребованность этих направлений связана с более доступными по цене и логистике перелетами из России. По информации TEZ Tour, из Москвы в Афины с одной пересадкой можно добраться на рейсах Air Arabia, EgyptAir, Air Serbia, Pegasus Airlines, Turkish Airlines, Gulf Air, Qatar Airways. Время в пути – до 22 часов, билеты в обе стороны – от 86 тыс. руб. на одного пассажира. Из Москвы в Салоники (Халкидики) с одной пересадкой можно улететь на рейсах Air Serbia и Turkish Airlines. время в пути – до 20 часов, билеты в обе стороны – от 100 тыс. руб. на одного пассажира. Из Москвы на Родос с одной пересадкой есть рейсы Air Serbia и Gulf Air. Время в пути – до 24 часов, билеты в обе стороны – от 83 тыс. руб. на одного пассажира. Добраться до Греции можно и через Турцию – на пароме. Паромы между Турцией и Грецией ходят по следующим направлениям: Фетхие – о. Родос, Мармарис – о. Родос, Бодрум – о. Кос. Из Бодрума на остров Кос и из Мармариса на Родос отправления ежедневные, сообщили в «Русском Экспрессе». Больше всего рейсов на Родос: три в день. Как рассказали в Ambotis Holidays, логистика следующая: перелёт до Бодрума, далее паром до о. Кос. Паром идет 20 или 30 минут (в зависимости от времени отправления и типа судна). На Родос – перелёт до Даламана и далее паром из порта Мармарис до Родоса (время в пути 1 час). По оценке экспертов PAC Group, при удобном перелете минимальное время в пути из Москвы на греческие острова может составлять 10-12 часов. «Родос и Кос – одни из самых доступных островов с точки зрения логистики и стоимости. Около 5 часов полета прямым рейсом до Даламана или Бодрума, далее паром. Есть рейсы, которые идеально стыкуются с расписанием паромов, а есть те, которые требуют остановки на 1 ночь в Мармарисе или Бодруме. Это интересный вариант комбинированного тура, который также популярен у туристов», – резюмировали в Space Travel. По информации туроператоров, подавать документы на греческую визу нужно не позднее, чем за 20 рабочих дней до начала поездки. В Ambotis Holidays рекомендуют заняться получением визы сразу же после подтверждения отеля, не откладывая визовый вопрос. Тем более, что согласно Визовому Кодексу ЕС, обращаться за визой можно за 180 дней до путешествия. Чаще всего греческие консульства выдают однократную визу точно под даты поездки. /TOURBUS.RU

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