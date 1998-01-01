Новости Cергей Корнеев: «Событийный туризм становится одним из главных магнитов для путешественников» Петербург набирает популярность для коротких поездок на выходные и праздники

Санкт-Петербург набирает популярность у российских путешественников для коротких поездок на выходные и праздничные дни. К такому выводу пришла команда по искусственному интеллекту и большим данным одной из ведущих компаний мобильной связи по результатам анализа турпотока между двумя столицами в 2023 году, - сообщили нам в пресс-службе Комитета по развитию туризма города на Неве. Согласно статистике компании, 23 февраля и 8 марта турпоток в Санкт-Петербурге был на 30% выше, чем в другие праздничные дни и выходные февраля и марта. В это время в Москве, наоборот, наблюдался отток людей: в городе туристов было на 32% меньше, чем в будни, и на 7% меньше, чем в оставшиеся выходные. «Когда речь заходит о непродолжительных поездках, местом притяжения становится Санкт-Петербург. В Москву же увеличивается приток людей в будни, преимущественно с рабочей целью», – резюмируют аналитики. Исследование показало, что интерес туристов к Петербургу возрастает во время крупных событий. Суточные рекорды по количеству гостей города были зафиксированы не только в разгар каникул 4 января и 7 мая, но и, например, в день старта мотосезона и открытия Фестиваля ледоколов. «Событийный туризм становится одним из главных магнитов для путешественников. Он раскрывает Петербург с новых сторон, погружает гостей в его неповторимую атмосферу, наполненную одновременно духом истории и энергией современности. Единожды почувствовав это, невозможно не полюбить город на Неве всей душой и не вернуться сюда еще неоднократно: в формате поездки на выходные – или же на более продолжительный срок», – комментирует Сергей Корнеев, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Сориентироваться в богатстве предложений предлагает официальный туристский портал Visit Petersburg, где в специальном разделе собраны мероприятия города. Самые значимые и яркие из них представлены в топ-25 Единого календаря событий Санкт-Петербурга. О возможностях для путешествий в Северную столицу, в том числе о наиболее ярких событиях, рассказывается в ходе масштабной информационной кампании «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!», которую реализуют Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, Городское туристско-информационное бюро и Конгрессно-выставочное бюро совместно с представителями индустрии гостеприимства. Она включает участие в профильных выставках, проведение выездных презентаций туристских предложений, рабочих встреч и ознакомительных туров в город на Неве, размещение информации на транспорте и цифровых носителях, в печатных и электронных СМИ, сюжеты на радио и телевидении. /TOURBUS.RU Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 По тексту:



Подписка