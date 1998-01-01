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09 апреля
Cергей Корнеев: «Событийный туризм становится одним из главных магнитов для путешественников»
Петербург набирает популярность для коротких поездок на выходные и праздники
Санкт-Петербург набирает популярность у российских путешественников для коротких поездок на выходные и праздничные дни. К такому выводу пришла команда по искусственному интеллекту и большим данным одной из ведущих компаний мобильной связи по результатам анализа турпотока между двумя столицами в 2023 году, - сообщили нам в пресс-службе Комитета по развитию туризма города на Неве.
Согласно статистике компании, 23 февраля и 8 марта турпоток в Санкт-Петербурге был на 30% выше, чем в другие праздничные дни и выходные февраля и марта. В это время в Москве, наоборот, наблюдался отток людей: в городе туристов было на 32% меньше, чем в будни, и на 7% меньше, чем в оставшиеся выходные.
«Когда речь заходит о непродолжительных поездках, местом притяжения становится Санкт-Петербург. В Москву же увеличивается приток людей в будни, преимущественно с рабочей целью», – резюмируют аналитики.
Исследование показало, что интерес туристов к Петербургу возрастает во время крупных событий. Суточные рекорды по количеству гостей города были зафиксированы не только в разгар каникул 4 января и 7 мая, но и, например, в день старта мотосезона и открытия Фестиваля ледоколов.
«Событийный туризм становится одним из главных магнитов для путешественников. Он раскрывает Петербург с новых сторон, погружает гостей в его неповторимую атмосферу, наполненную одновременно духом истории и энергией современности.
Единожды почувствовав это, невозможно не полюбить город на Неве всей душой и не вернуться сюда еще неоднократно: в формате поездки на выходные – или же на более продолжительный срок», – комментирует Сергей Корнеев, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.
Сориентироваться в богатстве предложений предлагает официальный туристский портал Visit Petersburg, где в специальном разделе собраны мероприятия города. Самые значимые и яркие из них представлены в топ-25 Единого календаря событий Санкт-Петербурга.
О возможностях для путешествий в Северную столицу, в том числе о наиболее ярких событиях, рассказывается в ходе масштабной информационной кампании «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!», которую реализуют Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, Городское туристско-информационное бюро и Конгрессно-выставочное бюро совместно с представителями индустрии гостеприимства.
Она включает участие в профильных выставках, проведение выездных презентаций туристских предложений, рабочих встреч и ознакомительных туров в город на Неве, размещение информации на транспорте и цифровых носителях, в печатных и электронных СМИ, сюжеты на радио и телевидении.
/TOURBUS.RU
Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга
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