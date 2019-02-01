Туроператоры: Россияне заинтересовались Алжиром

Как сообщают туроператоры, опрос которых опубликовал РСТ, в этом году россияне стали заметно активнее интересоваться североафриканским Алжиром. Его соседи давно популярны на российском рынке – Марокко как экскурсионное направление, а Тунис – как пляжное, но Алжир долгое время оставался малоизвестной страной для туристов из России.

Туроператоры считают, что рост популярности Алжира связан с интересной экскурсионной программой и наличием стабильной регулярной перевозки.

«Спрос на Алжир активизировался относительно недавно. У нас продажи туров выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – сообщила президент туроператора «Килиманджаро» Марина Каткова.

Коммерческий директор компании «Открытие» Софья Гаврилова добавила, что национальный перевозчик Air Algerie совершает прямые рейсы из Москвы трижды в неделю, и это способствует популярности страны у туристов и транзитных пассажиров.

«Алжир проявил себя еще во время ковида, открыв прямой рейс в Россию уже в 2021 году. До этого попасть туда было сложно, а тут люди узнавали, что в ситуации закрытых со многими странами границ появилось новое направление с прямыми рейсами, и желающих его посетить становилось больше.

Тем более Air Algerie летает стабильно, рейсов не отменяет. Также алжирский перевозчик пользуется популярностью среди туристов, вылетающих в Европу – на каждом рейсе есть транзитные пассажиры. Транзитные визы для выхода в город требуются, но их ставят в паспорт всего за один день», – уточнила г-жа Гаврилова.

Она добавила, что на высокий летний сезон перевозчик планирует добавить еще один рейс в неделю. Стоимость билетов варьируется в пределах от 40 тыс. до 70 тыс. рублей в сезон.

По словам г-жи Гавриловой, туристов не останавливает даже то, что алжирская виза оформляется около двух недель и получить ее можно только под организованную поездку.

Как правило, страну посещают, чтобы увидеть алжирскую пустыню и древние средиземноморские города – например, древнеримский город Типазу, где сохранились руины базилики, бань, амфитеатра и т.д., находящиеся под охраной ЮНЕСКО.

«Мы отправляем туристов в Алжир уже более 15 лет, и все эти годы наиболее популярны экскурсии в Сахару. Пустыня здесь – одна из самых красивых в мире, известна своими скальными образованиями причудливой формы. Там очень красивые ярко-оранжевые дюны на фоне голубого неба. Туристы едут с большим интересом, даже несмотря на не очень комфортные условия, например, ночевки в палатках.

Недалеко находятся древние берберские города – объекты культурного наследия ЮНЕСКО. В прошлом году я побывала там на сахарском фестивале, где выступали берберские фольклорные ансамбли, это очень любопытное зрелище», – рассказала г-жа Каткова.

Туры в Алжир в ее компании покупают десятки туристов в месяц, есть и индивидуальные, и групповые заявки. Стоимость недельной программы c начинается от €1,2 тыс. на человека без перелета, авиабилет добавит к цене тура еще около 60 тыс. рублей.

/TOURBUS.RU

Фото:brighttax.com