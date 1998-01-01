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08 апреля
РСТ укрепляет кадровый состав
Новыми вице-президентами РСТ стали Георгий Мохов, Алексей Мусакин, Вадим Мамонтов и Роман Бараковских
Как рассказали нашему порталу в Российском Союзе туриндустрии, старейшее объединение профессионалов туризма страны решено усилить за счет назначения четырех новых вице-президентов. Все они хорошо известны в мире отчественного туризма и являются специалистами «высшей пробы».
Как отмечает президент РСТ Илья Уманский, «2024 год будет посвящен глобальной внутренней трансформации союза, обеспечению его устойчивого развития и повышению значимости членства в союзе. Среди основных направлений деятельности РСТ в этом году - формирование сообщества, выстраивание системной коммуникации с членами РСТ, обеспечение возможностей для эффективного взаимодействия всех членов союза и создание инструментов для продвижения их бизнеса».
«РСТ очень активно начал этот год с серии общеотраслевых стратегических сессий. Это большой значимый проект, которым мы будем заниматься весь год, а, возможно, и дольше. Помимо этого у нас сформирован план по перезапуску работы Комитетов и комиссий, работу которых традиционно курируют вице-президенты РСТ.
Для реализации этих амбициозных планов нам необходимо расширение команды. Я рад приветствовать коллег, присоединившихся к нашей команде», - рассказал президент РСТ Илья Уманский.
Новыми вице-президентами Российского союза туриндустрии стали:
Георгий Мохов, генеральный директор «Юридического агентства Персона Грата», член правления РСТ и председатель Правового комитета Российского союза туриндустрии, член Экспертных советов Комитетов Государственной Думы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры в рамках VII и VIII созывов.
Алексей Мусакин, генеральный директор и управляющий партнер «Кронвелл Групп», член Правления и руководитель комитета РСТ по инфраструктурным проектам, вице-президент Российской гостиничной ассоциации (РГА), член Общественного экспертного совета по национальному проекту «Индустрия туризма и гостеприимства» при Правительстве РФ.
Вадим Мамонтов, основатель и генеральный директор RussiaDiscovery, руководитель комитета РСТ по приключенческому туризму, член координационного совета ОПРФ по туризму. Признанный эксперт и спикер в области организации приключенческого туризма и активного отдыха в России.
Роман Бараковских, генеральный директор «РЖД Тур», член Комиссии по железнодорожному транспорту РСТ.
Опыт работы в транспортной отрасли, в том числе железнодорожной - более 13 лет. Обладает экспертным и практическим опытом по запуску железнодорожных туристических маршрутов и реализации крупных железнодорожных проектов.
Напомним, что ближайший съезд РСТ пройдет в столице 22 апреля.
/TOURBUS.RU
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