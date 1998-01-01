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«Яндекс Путешествия»: На 30% вырос спрос на зарубежные полеты на майские праздники

Сильнее всего вырос спрос на майские авиапутешествия в Грузию, Беларусь, Китай, Сербию

Ранний спрос россиян на перелёты в страны дальнего зарубежья на майские праздники увеличился на 30%. По данным раннего бронирования сервиса «Яндекс Путешествия», среди стран дальнего Зарубежья сильнее всего вырос спрос на авиапутешествия в Китай (в 3 раза) и Сербию (в 3 раза).

Рост спроса на поездки в страны ближнего Зарубежья (Беларусь, Грузия, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан и другие) можно объяснить незначительным изменением цены перелёта год к году:

Направления Средняя стоимость авиабилетов по направлению туда - обратно Изменение цены год к году РФ - Дальнее Зарубежье 57 690 рублей +7% РФ - Ближнее Зарубежье 30 290 рублей +3%

ТОП-10 зарубежных направлений, лидирующих по количеству бронирований авиабилетов на майские праздники:

Стамбул, Турция — средняя цена билета в обе стороны равна 51900₽;

Ереван, Армения — 31000₽;

Тбилиси, Грузия — 46100₽;

Ташкент, Узбекистан — 32750₽;

Минск, Беларусь — 14400₽;

Дубай, ОАЭ — 63630₽

Баку, Азербайджан — 32800₽;

Алматы, Казахстан — 24 620

Пекин, Китай — 58900₽

Белград, Сербия — 110000₽;

Важно уточнить, что доля раннего бронирования в перелётах на майские праздники составляет около 20-25% — итоговая картина по популярным направлениям и ценам может сильно измениться.

Как сообщила ранее руководитель международных проектов агрегатора пакетных туров «Слетать.ру» Любовь Воронина, по данным сервиса, количество бронирований на майские праздники в этом году практически в 2,5 раза превышает аналогичные показатели прошлого года. В топ-5 направлений входят Турция, на которую приходится 41% от общего объема бронирований, Египет (14%), ОАЭ (6%), Таиланд (5%), Абхазия (3%). Средний чек на Турцию вырос на 8%, Египет – на 9%, ОАЭ – на 21%, Таиланд – на 29%, Абхазию – на 10%.

«Дальнейшее поведение цен прогнозировать довольно сложно. Вероятно, ближе к праздничным датам стоимость туров с перелетом на чартерных рейсах будет снижаться, а на регулярных – увеличиваться», — добавила г-жа Воронина.

В турагентствах также называют Турцию, Арабские Эмираты, Египет и Таиланд среди фаворитов зарубежного отдыха на майские праздники. Правда, по словам представителей розничного бизнеса, туристы пока не очень активно бронируют туры на начало мая.

«Пока мы не видим большой активности по бронированию ни майских праздников, ни лета. Туристы звонят, интересуются Турцией, но, узнав цены, задумываются. Их можно понять – выложить $6-7 тыс. на двоих за отдых, причем даже не в отеле премиального уровня, готовы немногие», — сообщила директор агентства «Сладкая жизнь», член комитета Российского союза туриндустрии по агентской деятельности Ирина Панкова.

/TOURBUS.RU