Эксперты: Система электронных путевок нуждается в серьезных исправлениях

На сегодня в систему уже загружены данные о 500 тысячах туров

Как сообщает сегодня РСТ, внесение данных обо всех проданных пакетных турах за рубеж в систему электронных путевок стало обязательным для туроператоров и турагентов с 15 ноября 2023 года. С этого момента в систему была загружена информация о более 500 тыс. проданных туров. Лишь один турист не нашел информации о своем туре и обратился с жалобой по этому поводу.

Такие данные привел директор по взаимодействию с органами государственной власти оператора электронной путевки компании «Национальные туристические технологии» Давид Луарсабов в ходе обсуждения работы системы в Госдуме.

В заседании рабочей группы по совершенствование правового регулирования «Единой информационной системы электронных путевок» при комитете Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры приняли участие депутаты, представители Российского союза туриндустрии (РСТ), АО «Национальные туристические технологии», Альянса туристических агентств.

По словам президента РСТ Ильи Уманского, турбизнес сейчас вынужден работать в законодательстве, которое создавалось под другие рыночные обстоятельств.

В итоге в правовом регулировании электронной путевки возникают коллизии, которые

необходимо разрешить.

Так, в случае заключения договора с туристом турагентство должно предоставить туроператору сведения о нем, однако у туроператора при этом нет реальной возможности проверить достоверность сведений, а за невнесение либо внесение недостоверных данных он может быть исключен из Единого федерального реестра то есть не сможет продолжать свою деятельность.

Необходимо исключить ответственность туроператора в случае несвоевременной передачи или передачи недостоверных сведений в систему электронных путевок по причинам, которые зависят от агента, считают в РСТ.

По словам г-на Уманского, ответственность турагента должна заключаться в трех функциях: первая – передача оплаты за путевку, вторая – передача достоверных данных о проданном туре. «И третий, очень важный аспект, это ответственность за информацию, передаваемую туристу. Турист должен обладать всей полнотой информации о том, куда он едет, какие условия у него есть», – уточнил президент РСТ.

Важно также, по его словам, чтобы туроператор нес ответственность в рамках полученных от агентства денежных средств, так как сначала идет предоплата, затем полная оплата тура.

Одновременно в РСТ указали на невозможность реализации в системе электронной путевки горящих туров день в день, а также туров по системе «Фортуна», когда туроператор при формировании турпакета не указывает конкретное место размещения туриста, а лишь гарантирует звездность гостиницы и населенный пункт ее расположения. Такой подход позволяет делать потребителям выгодные по цене предложения, а сами туристы, благодаря «фортуне», могут серьезно экономить на поездках.

В РСТ отметили также неопределенность в части заполнения графы «полномочия заказчика туристского продукта». В частности, разработчиком не определено, необходимо предоставлять только сведения о лицах, действующих от имени юридических лиц, либо обо всех лицах, в том числе и физических, которые приобретают турпродукт.

На практике нередки случаи, когда один человек от своего имени приобретает путевку другому, например, в дар, это не запрещено законодательством и не подразумевает оформления особых документов.

Турбизнес смущает также необходимость внесения в ГИС ЭП данных, которые системе не нужны. Среди существенных условий договора о продаже тура есть такие сведения, как, например, адреса сторон, размер финансового обеспечения оператора, условия предъявления исков и многие другие, которые не нужны для решения задач, поставленных перед системой, а их заполнение на практике или проблемно, или занимает много времени.

Кроме того, РСТ предлагает при продаже выездных туров заносить в систему данные заграничного, а не внутреннего паспорта.

/TOURBUS.RU