Новости Остров Свободы готов принять в этом году не менее 200 тыс. российских гостей Из России на Кубу будут выполняться два десятка рейсов в неделю

Как сообщила «Турбизнесу» Советник по туризму посольства республики Куба в России Кристина Леон Изнага, в этом году Остров Свободы планирует принять не менее 200 тыс. россиян. Она отметила, что с 1 января по 31 марта 2024 турпоток россиян на Кубу составил 66887 туристов. «Это рекордное количество! За аналогичный период 2023 года мы приняли 32224 человек. Так что рост – почти в два раза! Мы продолжаем позиционировать Кубу как одно из любимых направлений для отдыха россиян и рассматриваем Россию как один из ключевых въездных рынков», - отметила она. «В мае на Кубе пройдет Международная туристическая ярмарка, и наше участие в ней будет иметь стратегическое значение. Для увеличения турпотока кубинские власти ведут переговоры по увеличению количества рейсов из РФ и привлечению российских инвесторов и гостиничных компаний в отельный сектор страны. В настоящее время прямые рейсы из России на Кубу выполняются в Гавану, Варадеро и Кайо-Коко, при этом загрузка практически максимальная - 94%. В допандемийном 2019 году из России на Кубу было 18 рейсов в неделю. И в настоящее время власти хотят расширить географии вылетов, превысив показатель – до 20 рейсов в неделю», - заключила г-жа Изнага. Напомним, что Куба в прошлом году приняла 185 тыс. российских туристов Как отмечают эксперты, увеличение российского турпотока на Кубу обусловлено активностью туроператоров, и в первую очередь, компании Pegas Touristik, которая совместно с авиакомпанией Nordwind реализует полетные программы из Москвы на популярные курорты Варадеро и Кайо-Коко. Блоки мест на этих рейсах также берут туроператоры Anex и «Интурист». Так, в 2023 году на рейсах Nordwind на Кубу прибыли 156 тысяч туристов из России (то есть 84% всех туристов из РФ). В Pegas Touristik ранее сообщили, что полетная программа на Кубу на рейсах Nordwind с вылетом из Москвы продлена на летний сезон 2024 года. Туры доступны к бронированию на сайте, в том числе на майские праздники. В Варадеро в летние месяцы запланировано четыре рейса в неделю, на Кайо-Коко – три рейса в неделю. /TOURBUS.RU Фото: Министерство туризма Кубы, ТБ



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