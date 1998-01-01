Трое россиян задержаны на Пхукете за незаконное проведение экскурсий

По местным законам, работать гидами в Таиланде могут только граждане страны

Туристическая полиция Пхукета арестовала трех россиян за проведение экскурсий на острове. Обоим предъявлено обвинение о незаконной работе гидами, сообщает газета The Phuket news.

Первый россиянин, которому 42 года, был задержан 2 апреля на пляже Пак Пхра. Он находится на самом севере Пхукета на побережье пролива, отделяющего остров от материка.

"Полицейские прибыли на пляж рано утром и обнаружили россиянина на пирсе, где спускают на воду лодки, выполняющие водные экскурсии с туристами на борту. Он был арестован за нелегальную деятельность в качестве гида", — пишет издание.

После ареста полицейские сопроводили россиянина в полицейский участок Tha Chatchai, где ему были предъявлены обвинения.

3 апреля на парковке у мыса Лаем Промтеп на южной оконечности Пхукета в районе Карон был задержан еще один гражданин России, который вел группу от микроавтобуса к популярной смотровой площадке. Его направили в полицейский участок для выяснения обстоятельств.

В тот же день во время проведения экскурсии у статуи Большого Будды в районе Чалонг за незаконную работу гидом была задержана россиянка.

Сми называют имена задержанныз 3 апреля — это 37-летний Юрий Блажко и 21-летняя Юлия Четвери.

Как уточняют издания, согласно тайскому законодательству, работать гидом могут только граждане Таиланда. Все аресты произошли в рамках полицейской операции по выявлению нелегальной трудовой деятельности среди иностранных граждан.

Россиянам предъявлено обвинение в незаконной работе гидами.

Отметим, что, по словам исполнительного директора Туристического управления Таиланда (ТАТ) по Европе, Африке и Ближнему Востоку Чиравади Кхансаб, турпоток россиян в Таиланд по итогам 2023 года уже превысил допандемийный уровень, - более 1,48 млн. человек.

При этом за январь - февраль 2024 года Таиланд посетило уже более 400 тыс. туристов. До конца года королевство планирует превзойти цифру 1,7 млн.

/TOURBUS.RU





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