Turizm Guncel: Европейские туроператоры пересаживают своих клиентов с рейсов Southwind

Европейские туроператоры пересаживают своих клиентов с Southwind Airlines на рейсы других авиакомпаний из-за запрета на использование воздушного пространства ЕС, сообщает Turizm Guncel.

Напомним, что Евросоюз 29 марта ввел запрет на полеты через Европу турецкой авиакомпании Southwind Airlines из-за подозрений, что фактический контроль над перевозчиком осуществляет Россия.

"Туроператоры, принявшие меры после запрета, введенного Евросоюзом, начали передавать свои квоты в Southwind другим авиакомпаниям. Соглашения Southwind с операторами были заключены на небольшие суммы, поскольку компания была новой для рынка.

По этой причине туроператоры без труда передали свои квоты другим авиакомпаниям", — пишет издание.

Как отмечает газета, речь шла о туроператорах Schauinsland-Reisen, FTI и Coral Travel Ferien из Германии, которые на минувшие пасхальные праздники отправили туристов рейсами других авиакомпаний.

Туроператор Holiday Best из Великобритании, который заключил соглашение с Southwind Airlines в прошлом году, также объявил, что пересадит своих пассажиров на рейсы других авиакомпаний-партнеров.

На летний сезон у Southwind Airlines были подписаны контракты на выполнение чартерных рейсов на курорты Турции из Берлина, Дюссельдорфа, Гамбурга, Франкфурта, Мюнхена и Штутгарта.

Как сообщает Turizm Guncel, руководство Southwind Airlines негативно отреагировало на запрет, назвав решение "злонамеренным и не опирающимся на какие-то конкретные доказательства". Генеральный директор авиакомпании Шюкрю Джан заявил, что начался судебный процесс по поводу запрета.

По его словам, с августа 2022 года Southwind Airlines без каких-либо проблем перевезла в Европу более 400 тыс. пассажиров. Кроме того, из выделенных немецкому рынку 300 тыс. кресел в 2024 году, 100 тыс. уже проданы.

Запрет полетов турецкой авиакомпании Southwind Airlines над странами Евросоюза не приведет к дефициту рейсов из России в Турцию и Египет.

Росавиация к началу апреля утвердила достаточно квот на зарубежные авиаперевозки, так что переносы или отмены отдельных рейсов не могут существенно осложнить ситуацию, отмечал ранее вице-президент Российского союз туриндустрии Дмитрий Горин.

«Лидером наступающего выездного сезона, естественно, будет Турция. В прошлом году квота разрешенных перелетов составила 1250 рейсов в неделю в пик сезона, хотя в реальности использовалось 1100 рейсов. На направлении летают пять турецких и 11 российских авиакомпаний из 22 городов РФ в пять городов Турции. С началом сезона мы видим, что перевозки достаточно, и временные отмены или переносы отдельных рейсов из-за ограничений не окажут существенного влияния на рынок.

Тем более что авиакомпании могут выполнять полеты по специальному коридору через воздушное пространство России, Казахстана, Грузии и далее над Черным морем в Турцию. Понятно, что перевозчик согласовывает свои рейсы с той страной, куда летит, но также и с теми, над которыми пролетает», – сказал он.

Эксперт напомнил, что решение по перевозке туристов в Египет туроператорами уже найдено.

«Southwind Airlines будет возить туристов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с часовой технической посадкой в Анталье. Полетное время увеличивается, но существенного изменения цен мы не ждем, так как конкуренция на рынке авиаперевозок довольно высока, что не дает повышать цены», – сказал вице-президент РСТ.

/TOURBUS.RU