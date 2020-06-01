Новые правила аккредитации классификаторов гостиниц вступят в силу в сентябре

Для присвоения звездности потребуется привлечение классификаторов, требования к работе которых будут ужесточены

Новые правила аккредитации классификаторов гостиниц вступят в силу в сентябре, - сообщили нам сегодня в пресс-служба Росаккредитации. Об этом заявил руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник в ходе парламентских слушаний в Комитете Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Сейчас на рынке более 19 тыс. гостиниц, у которых закреплена обязательная классификация, из них более 10 тыс. классифицированы без звезд.

«В отношении объектов без звезд мы предлагаем отказаться от классификации с участием классификатора», - отметил глава Росаккредитации. Служба предлагает заменить ее на включение в реестр на основе самооценки.

А для средств размещения, претендующих на 1-5 звезд, ввести оценку с участием классификаторов. Этот же подход предполагается распространить на санаторно-курортные учреждения.

Кемпинги и глэмпинги, гостевые дома и модульные гостиницы сейчас не подлежат обязательной классификации. Ее предлагается распространить на них через включение в реестр на основе самооценки.

Самооценку предлагается делать с помощью приложения «Мобильный инспектор». «Вами будет руководить своеобразная инструкция. Приложение зафиксирует, что вы находитесь в объекте и по определенным правилам проверит все значимые критерии – их около 60.

После того как пройдет фиксация всех контрольных точек, данные попадают в реестр, где их модерируют сотрудники Росаккредитации на предмет соответствия заявленным требованиям. После этого объект попадает в реестр, и можно начинать деятельность в качестве гостиницы без звезд», - рассказал Назарий Скрыпник.

Для присвоения звездности потребуется уже привлечение классификаторов, требования к работе которых будут ужесточены. У компании-классификатора должно быть не менее пяти экспертов (сейчас один). Им будет запрещено работать по совместительству. Будет запрещена любая аффилированность классификатора с гостиницами.

А обезопаситься от оценки гостиницы без выезда поможет видеофиксация по чек-листу с проверкой геолокации эксперта.

Будут созданы реестр экспертов и цифровой профиль каждого конкретного эксперта. Для работы им потребуется высшее образование или профподготовка в сфере туризма, а также не менее двух лет опыта в отрасли. Введут персональную ответственность экспертов: более двух нарушений при классификации приведут к запрету деятельности на два года.

По словам руководителя Росаккредитации, в настоящее время Служба уже заканчивает работу над текстом поправок в закон о туризме и в ближайшее время представит его на рассмотрение в профильный комитет Госдумы.

/TOURBUS.RU