«Яндекс Путешествия»: Интерес к зарубежным поездкам на майские праздники вырос в три раза

Сервис «Яндекс Путешествий» изучил данные по бронированиям гостиниц за границей в период с 26 апреля по 12 мая 2023 и 2024 годов и определили самые популярные направления для отдыха в грядущие длинные выходные.

По данным сервиса, количество бронирований отелей за границей выросло в три раза, что свидетельствует о повышенном интересе пользователей к международным путешествиям.

Особенно выделяются страны, на которые наблюдается самый быстрый рост спроса. Среди них Франция, Южная Корея, Италия, Грузия и Узбекистан.

В ТОП направлений-2024 по бронированиям отелей в исследуемый период вошли:

Беларусь. Средняя стоимость ночи в отеле этой страны — 8 800₽. В среднем, сюда приезжают на 3 дня, при этом планировать путешествие начинают за 97 дней.

Узбекистан. Средняя стоимость ночи в отеле этой страны — 9 600₽. В среднем, сюда приезжают на 3 дня, при этом планировать путешествие начинают за 89 дней.

Турция. Средняя стоимость ночи в отеле этой страны — 11 300₽. В среднем, сюда приезжают на 4 дня, при этом планировать путешествие начинают за 91 день.

Италия. Средняя стоимость ночи в отеле этой страны — 20 500₽. В среднем, сюда приезжают на 7 дней, при этом планировать путешествие начинают за 87 дней.

Франция. Средняя стоимость ночи в отеле этой страны — 21 100₽. В среднем, сюда приезжают на 8 дней, при этом планировать путешествие начинают за 95 дней.

Абхазия. Средняя стоимость ночи в отеле этой страны — 6 100₽. В среднем, сюда приезжают на 4 дня, при этом планировать путешествие начинают за 78 дней.

Грузия. Средняя стоимость ночи в отеле этой страны — 21 100₽. В среднем, сюда приезжают на 4 дня, при этом планировать путешествие начинают за 90 дней.

Объединённые Арабские Эмираты. Средняя стоимость ночи в отеле этой страны — 29 000₽. В среднем, сюда приезжают на 6 дней, при этом планировать путешествие начинают за 86 дней.

Армения. Средняя стоимость ночи в отеле этой страны — 10 500₽. В среднем, сюда приезжают на 3 дня, при этом планировать путешествие начинают за 98 дней.

Азербайджан. Средняя стоимость ночи в отеле этой страны — 12 600₽. В среднем, сюда приезжают на 4 дня, при этом планировать путешествие начинают за 87 дней.

По мнению аналитиков сервиса, рост популярности бронирования отелей за границей на майские праздники в этом году обусловлен восстановлением мировой туристической индустрии после пандемии, разнообразием предложений и специальных акций для российских туристов.

/TOURBUS.RU