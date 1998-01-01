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05 апреля
Георгий Мохов: Принятие нового закона о туризме займет несколько лет
Законодательное регулирование туризма нужно сблизить с реалиями рынка
Изменение основного отраслевого закона "О туризме" повлечет за собой редакцию и подзаконных нормативов, постановлений, стандартов, а весь этот процесс может занят несколько лет, считает вице-президент Российского союза туриндустрии, директор юридического агентства «Персона Грата»: Георгий Мохов, которого сегодня цитирует «Интерфакс».
"Крайне редко случается, чтобы был разработан закон, который меняет управление целой отрасли, тем более такой разноплановой как туризм. Мы с трудом можем договориться по изменениям даже в отдельных положениях закона и в локальных рабочих группах, где все знают и понимают друг друга, а когда законопроект выйдет на уровень заксобраний регионов, общественных организаций, обсуждения примут уже совсем другие масштабы.
Чем больше экспертов – тем больше сомнений, замечаний, и любые изменения тут же тормозятся. Кроме того, изменение базового закона повлечет за собой редакцию огромного числа подзаконных нормативов, постановлений, правил, стандартов, это работа не на один год", — сказал он.
По мнению г-на Мохова, гораздо эффективнее вносить точечные поправки в действующий закон, это можно сделать всего за несколько месяцев.
Кроме того, как отметил Мохов, законодательное регулирование туризма нужно сблизить с реалиями рынка и сложившейся практикой.
"Нормы закона традиционно отстают от жизни. А сейчас механизм изменений еще больше ускорился, принимаются грандиозные меры по развитию внутреннего туризма, созданию крупных курортов. Соответственно в законодательной сфере надо больше учитывать перспективу, прогнозы, а не регулировать рудименты отрасли.
Для этого нам нужно выстраивать более тесное взаимодействие с законодателями и органами государственного регулирования", — пояснил он.
Перспективными направлениями эксперт назвал регулирование экологического и сельского туризма, деятельности экскурсоводов и инструкторов-проводников, разработку нормативов для гостевых домов и еще целый ряд документов, связанных с вопросами землепользования, управлением большими туристическими проектами и курортными территориями.
Как напоминает информагентство, в Ростуризме в 2021 году начали разработку нового отраслевого закона, так как действующий закон о туристской деятельности, принятый в 1996 году, устарел.
В октябре 2022 года Ростуризм был упразднен, а его полномочия переданы в Минэкономразвития. В ведение министерства перешла и разработка нового закона о туризме.
В апреле прошлого года комитет Госдумы по туризму и развитию туристской инфраструктуры представил проект нового отраслевого закона "О туризме", в нем восемь глав и 34 статьи.
/TOURBUS.RU
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