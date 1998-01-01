Новости Леонид Попович: При благоприятных условиях число энотуристов в России вырастет с 2 до 5 млн в год Директор по России Всемирной организации винного туризма рассказал о состоянии и перспективах винного туризма в нашей стране

Леонид Попович, директор по России Всемирной организации винного туризма рассказал «Турбизнесу» о состоянии и перспективах винного туризма в нашей стране. По словам эксперта, этап подъема виноградарства и виноделия в России начался в конце 90-х гг: «К 2010 году уровень современного технологического оснащения, вина стали такими, что не стыдно и туристам показать. В этот же период эксперты винного рынка уже научились произносить словосочетание «русское вино». А российские туристы уже попробовали на вкус энотуризм в других странах». Сейчас, отмечает эксперт, виноделие сосредоточено на юге России – Краснодарский край, Ростовская область, Крым, Ставрополье, Дагестан, Кабардино-Балкария. Но наиболее развитых регионов всего три – Краснодарский край, Крым и Севастопольи Ростовская область. Первоначально тем туристам, кто приезжал на юг в сезон, стали рассказывать о винодельнях и о здешнем вине, привозить их на предприятия. Например, туристам, которые приехали на пляжный отдых, стали предлагать экскурсии в Абрау-Дюрсо или Фанагорию. Но виноделам нужно, чтобы об их вине узнали. Начали строить дегустационные залы на винодельнях.. Потом стали организовывать туры на предприятия по принципу: осмотр виноградников + винодельня + дегустация. Начали заключать договора между винодельнями и ближайшим ресторанами. Постепенно в стране стали появляться так называемые винные дороги, это когда у туриста есть возможность посетить сразу несколько виноделен. Следующим шагом стало строительство отелей и гостевых домов или договора с уже имеющимися отелями. «Сегодня мы уже имеем понимание, что винный туризм это: посещение виноградников и винодельни, дегустация с возможной покупкой вина плюс рестораны и отели. А еще осмотры исторических объектов по соседству – их тоже включают в маршруты», - отмечает г-н Попович. Сейчас, по его словам, на Юге страны - более 100 мест, где производят вино и принимают туристов. При этом есть довольно крупные хозяйства, они принимают порядка 50-100 тыс. посетителей в год. А есть средние и совсем мелкие, мы их называем крестьянско-фермерские хозяйства, у которых размер виноградников 5-10-15 га, и всем, как правило, занимаются члены одной семьи, которые любят принимать у себя гостей, строят небольшие гостевые домики, сами готовят домашнюю еду и т.п. По подсчетам экспертов, сейчас в России - около двух миллионов винных гостей в год: “Мы ожидаем положительную динамику. Сейчас не работают многие аэропорты на юге России, когда они будут открыты, мы рассчитываем на новый импульс. Началось бурное развитие винного туризма в Дагестане. Там есть пляжи, Каспийское море, красивая природа, делают вино и хороший коньяк, туристам там нравится. Значит, это новая точка роста».

При этом все взаимоотношения с туристами с регулируются отраслевым законом о туризме, независимо от вида туризма. Но, отмечает эксперт, есть своя специфика: «Несколько лет назад начали готовить закон, разрешающий на землях сельхозназначения строить небольшие винодельни. В процессе работы над законом было дано определение винного туризма. Таким образом, этот закон с легкой руки и стал называться законом о винном туризме. Мы мечтаем о том, чтобы до лета закон приняли. Пока же имеем устные обещания о том, что его рассмотрят в весеннюю сессию». «Мы находимся «в пути». Рынок только формируется и далеко не все необходимые атрибуты и объекты инфраструктуры уже созданы. И еще не так велика роль туроператоров и агентств в винном туризме. Но при этом, как я уже сказал, мы ожидаем рост. При благоприятных обстоятельствах за несколько лет можно ожидать, что число энотуристов в стране вырастет с 2 до 5 миллионов в год», - заключил Леонид Попович. /TOURBUS.RU Фото виноделен: Абрау-Дюрсо, Фанагория, Golubitskoe Estate



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