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04 апреля
«Аэроклуб»: Спрос на командировки по России вырос на четверть
Эксперты проанализировали авиабронирования представителями бизнеса в первом квартале
Эксперты компании «Аэроклуб» проанализировали бронирования представителей бизнеса и выяснили, как изменился спрос на командировки по России в первом квартале 2024, и какие отрасли индустрии отправляли своих сотрудников в деловые поездки и в какие города.
По данным исследования, спрос на перелеты по России со стороны бизнес-туристов в I квартале 2024 вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24% (-6% к 2019). Средняя продолжительность командировки по России составила, как и в прошлые периоды, два дня.
Доля бизнес-класса, как и в прошлые годы, на внутренних рейсах составила 3%. При этом средняя стоимость бизнес-класса сократилась по сравнению с прошлым годом на 5% (+32% к 2019) и составила 74 тысячи рублей за перелет в одну сторону.
Перелет экономклассом обходился деловым туристам в среднем в 13 200 рублей, что на 17% дороже, чем годом ранее (+73% к 2019).
«Деловой туризм стабильно демонстрирует рост, причем если по результатам 2023 года он составил 12%, то этот год начался с рекордной динамики в 24%.
Это свидетельствует об оживлении экономики, особенно в сфере ритейла, FMCG-сектора, а также нефтегазовой промышленности и энергетики», – отметила Юлия Липатова, управляющий директор компании Аэроклуб.
Чаще всего в I квартале 2024 года представители бизнеса отправлялись в командировки в Москву и Санкт-Петербург. На столицу пришлось 27% всех перелетов бизнес-туристов (26% в 2023, 28% в 2019), а спрос по сравнению с I кварталом прошлого года вырос на 29% (-8% к 2019).
Доля перелетов в Санкт-Петербург, как и годом ранее, составила 10% (12% в 2019). Рост спроса на это направление к прошлому году составил 23% (-25% к 2019).
Значительно возросла востребованность авиабилетов в Сочи, по сравнению с прошлым годом рост составил 67% (+52% к 2019), а доля выросла до 5% (3% в 2023 и 2019).
Также в топ-10 городов России с самой высокой деловой активностью вошли: Екатеринбург (+17% к 2023, -1% к 2019), Казань (+15% к 2023, +75% к 2019), Красноярск (+34% к 2023, +30% к 2019), Новосибирск (+21% к 2023, +3% к 2019), Иркутск (+28% к 2023, +49% к 2019), Самара (+20% к 2023, -27% к 2019) и Уфа (+28% к 2023, +58% к 2019).
Эксперты отметили рост глубины бронирования, которая превзошла, в том числе, и «допандемийные» показатели 2019 года. В частности, за неделю до вылета и менее приобреталось лишь 40% авиабилетов, в то время как в 2023 и 2019 годах этот показатель составлял 47% и 48% соответственно.
На билеты, которые деловые путешественники приобрели за две недели и ранее, пришлось 37%, в том время как в 2023 году лишь 28% авиабилетов бизнес-туристы бронировали заранее (29% в 2019).
/TOURBUS.RU
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