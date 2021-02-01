Royal Air Maroc запустила пятый регулярный рейс между Касабланкой и Москвой

На линии используются комфортабельные самолеты Boeing 737-800 на 145 мест в двухклассной компоновке

Royal Air Maroc, флагманская авиакомпания Королевства Марокко, увеличила с апреля частоту перелетов между Москвой и Касабланкой, открыв пятый регулярный рейс из аэропорта «Домодедово», - сообщили нам в пресс-службе авиакомпании.

Начиная с апреля, прямые рейсы из Москвы в Марокко будут осуществляться не только по понедельникам, вторникам, средам и пятницам, но и по воскресеньям. Вылет из аэропорта Домодедово в 07:35, время в пути – 6 часов 15 минут.

Обратные рейсы из Касабланки в Москву будут выполняться по понедельникам, вторникам,

четвергам, субботам и воскресеньям. На линии используются комфортабельные самолеты Boeing 737-800 в двухклассной компоновке (бизнес/эконом) вместимостью 145 пассажиров.

«Расширение полетной программы из Москвы обусловлено, прежде всего, растущим спросом россиян на перелеты Royal Air Maroc. Примерно половина пассажиров – это туристы, которых привлекает многогранность отдыха в Марокко. Другие путешествуют через наш хаб в Касабланке в Африку, Европу, США и Канаду.

Маршрутная сеть Royal Air Maroc охватывает более 100 направлений на трех континентах и постоянно растет, открывая путешественникам новые возможности и укрепляя позиции авиакомпании на стратегических для нас рынках», – отметили в пресс-службе Royal Air Maroc.

Как отмечал ранее генеральный директор компании "Арт Тур" Дмитрий Арутюнов, Марокко не имеет смысла рассматривать исключительно как пляжное направление – по стране надо поездить, посетить Марракеш, посмотреть другие достопримечательности. По его словам, заметного туристского потока из России в Марокко сейчас нет, в том числе из-за высоких цен.

"К сожалению, национальный турофис не продвигает страну на российском рынке, да и цены на отдых в Марокко довольно высокие. Страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока — Оман, Бахрейн, Саудовская Аравия — проводят рекламные кампании совместно с туроператорами.

А Марокко этого не делает, и российские туристы уже стали забывать страну. Очень жаль, так как это очень интересное экскурсионное направление и там много хороших отелей", — сообщил эксперт.

Г-н Арутюнов также считает, что на рейсах в Касабланку больше транзитных пассажиров, частных визитеров и релокантов, чем туристов.

/TOURBUS.RU

Расписание рейсов с 1 апреля 2024 года: