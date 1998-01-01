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04 апреля
Роуд-шоу «Турбизнес» едет по городам Приволжья
Весенняя серия региональных воркшопов «Турбизнес» с успехом проходит в Приволжье, впереди — Урал и Сибирь
На этой неделе весенняя серия региональных воркшопов «Турбизнес» проходит в Приволжье. Мероприятия уже с успехом прошли в Нижнем Новгороде, Казани, Самаре и сегодня в Оренбурге.
Организаторы роуд-шоу - медиахолдинг «Турбизнес» - отмечают высокий интерес со стороны региональных рынков. Деловые мероприятия посетили более 300 турагентств. Проведено 53 мастер-класса, 6 бизнес-завтраков - и везде аншлаг!
Ожидаемо, что наибольший интерес агентств вызывают презентации по Сочи и Краснодарскому краю, Абхазии, Москве, Санкт-Петербургу, а также Турции, ОАЭ, Таиланду, Кубе, Мальдивам и другим популярным у россиян направлениям.
А вот что говорят по итогам сами посетители воркшопов:
Елена, менеджер турагентства «Отдых и путешествия» из Самары отмечает:
- на воркшопе - много полезной информации, много знакомых компаний и имён. Но также были встречи с туроператорами, которых или забыли, или с которыми раньше вообще не работали. Особенно важно узнать о новых направлениях, на которые туроператоры переориентировались в связи с закрытием европейских стран. Меня больше всего заинтересовали предложения от компании «Сатгуру» и новинки «Амиго-С».
Елена Позднякова, директор самарского агентства «Л-тур» довольна очень представительным составом участников:
- Такие воркшопы для нас очень полезны - они позволяют освежить информацию о направлениях и программах партнеров, узнать новинки и увидеть старых знакомых. Особый интерес вызвали предложения по Югу России, экскурсионные программы по России. То есть, то, что мы сейчас наиболее активно продаем.
Завтра весенний воркшоп «Турбизнес» пройдёт в столице Башкортостана - Уфе.
В прошлом году крупнейшая серия российских профессиональных роуд-шоу «Турбизнес» отметила свое 25-летие, а этой весной она проходит уже в 51-й раз.
На следующей недели участники роуд-шоу проедут по пяти городам Урала и Западной Сибири.
Маршрут цепочки: Ижевск – Пермь – Екатеринбург – Челябинск – Тюмень.
/TOURBUS.RU
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