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Роуд-шоу «Турбизнес» едет по городам Приволжья

Весенняя серия региональных воркшопов «Турбизнес» с успехом проходит в Приволжье, впереди — Урал и Сибирь

На этой неделе весенняя серия региональных воркшопов «Турбизнес» проходит в Приволжье. Мероприятия уже с успехом прошли в Нижнем Новгороде, Казани, Самаре и сегодня в Оренбурге.

Организаторы роуд-шоу - медиахолдинг «Турбизнес» - отмечают высокий интерес со стороны региональных рынков. Деловые мероприятия посетили более 300 турагентств. Проведено 53 мастер-класса, 6 бизнес-завтраков - и везде аншлаг!

Ожидаемо, что наибольший интерес агентств вызывают презентации по Сочи и Краснодарскому краю, Абхазии, Москве, Санкт-Петербургу, а также Турции, ОАЭ, Таиланду, Кубе, Мальдивам и другим популярным у россиян направлениям.

А вот что говорят по итогам сами посетители воркшопов:

Елена, менеджер турагентства «Отдых и путешествия» из Самары отмечает:

- на воркшопе - много полезной информации, много знакомых компаний и имён. Но также были встречи с туроператорами, которых или забыли, или с которыми раньше вообще не работали. Особенно важно узнать о новых направлениях, на которые туроператоры переориентировались в связи с закрытием европейских стран. Меня больше всего заинтересовали предложения от компании «Сатгуру» и новинки «Амиго-С».

Елена Позднякова, директор самарского агентства «Л-тур» довольна очень представительным составом участников:

- Такие воркшопы для нас очень полезны - они позволяют освежить информацию о направлениях и программах партнеров, узнать новинки и увидеть старых знакомых. Особый интерес вызвали предложения по Югу России, экскурсионные программы по России. То есть, то, что мы сейчас наиболее активно продаем.

Завтра весенний воркшоп «Турбизнес» пройдёт в столице Башкортостана - Уфе.

В прошлом году крупнейшая серия российских профессиональных роуд-шоу «Турбизнес» отметила свое 25-летие, а этой весной она проходит уже в 51-й раз.

На следующей недели участники роуд-шоу проедут по пяти городам Урала и Западной Сибири.

Маршрут цепочки: Ижевск – Пермь – Екатеринбург – Челябинск – Тюмень.

/TOURBUS.RU

