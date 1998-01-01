Новости «АРТ-Тур» вновь наградил самых спортивных и артистичных профессионалов туризма 24-й Международный Боулинг-ТУРнир и 8-й турнир по караоке для сотрудников турбизнеса прошли в столице

31 марта в боулинг-клубе «Самокат» по традиции состоялся 24-ий ежегодный Международный Боулинг-ТУРнир для сотрудников турбизнеса, неизменно организуемый «АРТ-ТУР», а в находящемся этажом выше в одном из лучших караоке-клубов Москвы – в клубе «Джем», проходил уже в восьмой раз отраслевой турнир по караоке. Турниры привлекли большое количество сотрудников отрасли – мероприятие посетило около 350 гостей из Москвы, региональных центров России, представители крупных туристических сетей, отельных цепочек. В турнире по боулингу в этом году приняли участие рекордное количество представителей турбизнеса: в этот день соревновались 212 игроков, 167 из них сражались во взрослом турнире, а в детском мини-турнире приняло участие 45 детей. Несколько десятков исполнителей приняли участие и в турнире по караоке. В этот день, помимо двух турниров, прошедших в напряжённой борьбе, состоялась также целая серия конкурсов и соревнований, все победители которых были отмечены ценными призами от спонсоров турнира. По итогам песенного марафона, победителем стал Павел Корешков («Pay&Stay»), который получил в подарок поездку на 3 ночи на Мальдивы в отель JA MANAFARU и 4 ночи в ОАЭ в отелях EMIRATES PALACE MANDARIN ORIENTAL и SAADIYAT ROTANA RESORT & VILLAS. Второе место и поездка на Мальдивы в отели PARK HYATT MALDIVES на 3н, NH COLLECTION MALDIVES HAVODDA RESORT на 2н, а также LE MERIDIEN MALDIVES на 2н. у Ксении Чуйкиной («Хочу к Морю»). Третье место у Дмитрия Рукосуева («Турсливки»), он получил поездку в ОАЭ, в отели Рас-эль-Хаймы: THE COVE ROTANA RESORT на 3н, DOUBLETREE BY HILTON RESORT & SPA MARJAN ISLAND на 3н и MOVENPICK RESORT AL MARJAN ISLAND на 2н. Спонсором детского мини-турнира по боулингу в этом году выступил греческий отель SANI Resort. Все детишки получили от них памятные наборы для рисования. Мини-турнир прошел при поддержке отелей SANI Resort, ATLANTIS THE PALM, DUBAI и RIXOS PREMIUM SAADIYAT ISLAND. Роскошные призы от спонсоров получили 3 победителя турнира: бронзовая медаль у Достовалова Кирилла («ЯрОблТур») серебро завоевала Дарья Йылмас («Смарт Тур»), а золото – Владимир Атланов (Радио Трэвел). В этом году в финал взрослого турнира было нелегко пробиться – только 24 лучших игрока по итогам квалификации (из 167!) сразились в финале. Все финалисты получили подарочные сертификаты от клуба «Самокат». Те, кто занял места с 9 по 24 по итогам финального тура, получили также памятные подарки от «АРТ-ТУР». Лучший женский результат в одной игре показала Юлия Плешакова («АРТ-ТУР») (164 кегли), а лучший мужской – Денис Решетников («Пронто Тур») (206 кегель). Они получили в подарок ваучеры на Мальдивы и Маврикий в отели COCO BODU HITHI (4н), JW MARRIOTT MAURITIUS RESORT (3н) и HILTON MALDIVES AMINGIRI RESORT & SPA (2н). Спонсорами бронзового призёра в этом году стали отели JUMEIRAH - JUMEIRAH GULF OF BAHRAIN RESORT & SPA, JUMEIRAH MALDIVES, JUMEIRAH MUSCAT BAY и авиакомпания GULF AIR. Призы достались Валерию Вострикову («Пронто-тур»). Второе место и путешествие в Катар с перелетом QATAR AIRWAYS в отели BANANA ISLAND RESORT BY ANANTARA, HILTON SALWA BEACH RESORT & VILLAS, PARK HYATT DOHA у Кадкина Игоря («Гардарика»). Победу в турнире в честной и бескомпромиссной борьбе одержал Дмитрий Арутюнов («АРТ-ТУР»). Он получил в подарок ваучеры на проживание в отелях ATLANTIS THE ROYAL (ОАЭ), FURAVERI ISLAND RESORT & SPA (Мальдивы), DUSIT THANI MALDIVES (Мальдивы). В дополнение – 2 авиабилета Москва – Дубаи- Москва от а/к «EMIRATES». По итогам турнира был определен и приз за командный результат.Лучший результат показала команда «АРТ-ТУР», сразу семь представителей которой вышли в финал! Фото предоставлено туроператором "АРТ-Тур"

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