CМИ: У разработчика системы бронирования Leonardo проходят обыски

Как сообщает «КоммерсантЪ», у разработчика российской системы бронирования Leonardo«Сирена-Трэвэл» (входит в «Ростех») проходят обыски. По данным одного из собеседников, оперативные мероприятия в офисе компании на Ленинградском проспекте проводят сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии.

По словам другого знакомого с ситуацией источника, «действия связаны с масштабными атаками на IT-инфраструктуру российской системы бронирования билетов, с которыми компания столкнулась осенью прошлого года».

Компания уведомила правоохранительные органы «об инцидентах в сфере информационной безопасности, предоставляет доступ ко всем необходимым документам и данным в ходе расследования». Он добавил, что правоохранители изучают технику для установления «возможных уязвимостей». Также в офисе, по его словам, происходит выемка документов.

Как напоминает издание, 28 сентября 2023 года система Leonardo подверглась масштабной хакерской атаке, из-за которой у российских авиакомпаний, в частности всей группы «Аэрофлот», «Уральских авиалиний» и Red Wings, возникли перебои с регистрацией пассажиров.

Позже в «Ростехе» заявляли, что целью хакеров была остановка авиаперевозок в РФ, а сами DDOS-атаки исходили с территории нескольких стран, в том числе — Украины.

Как уточнил источник РБК, знакомый с ходом расследования, оперативное сопровождение расследования взлома базы данных российской компании «Сирена-Трэвел» ведет Центр информационной безопасности ФСБ.

В том же здании находится АО «Научно-исследовательский центр автоматизированных систем конструирования» (НИЦ АСК), где также, по данным «Коммерсанта», проходят оперативные мероприятия. Однако связаны ли эти два процесса, источники газеты не уточняют.

Ранее о том, что бойцы СОБРа пришли в здание НИЦ АСК, сообщил телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.

/TOURBUS.RU