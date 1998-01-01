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Продолжается прием заявок на участие в Московском областном этапе премии Russian Event Awards 2024

Финальные мероприятия конкурса состоятся 24 – 26 мая в Коломне.

Как сообщили нам организаторы конкурса, продолжается прием заявок и проектов на участие в Московском областном этапе Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2024. Организаторами выступают ФРОС Region PR, ООО «Консалтинг-Тур» и Администрация городского округа Коломна.

Соглашения о проведении конкурса между ООО «Консалтинг-Тур» и Управлением по культуре и туризму Администрации городского округа Коломна было подписано 16 марта на Международной туристической выставки «Интурмаркет».

К участию в конкурсе приглашаются авторы или авторские коллективы из числа государственных, коммерческих и некоммерческих организаций, реализовавшие проекты в области событийного туризма на территории Московской области в период с октября 2023 года по 11 мая 2024 года.

Финальные мероприятия конкурса состоятся 24 – 26 мая в Коломне.

Для участия в конкурсе необходимо до 12 мая 2024 года зарегистрироваться на официальной Интернет-площадке премии http://award.rea-awards.ru/ и разместить конкурсные материалы: описание турсобытия (формат PDF), презентация турсобытия (формат PDF) и необходимые приложения (фото).

Полная информация об оформлении и подачи проекта на официальном сайте премии. Регистрационный взнос за участие в конкурсе отсутствует. Официальные номинации Премии опубликованы в положении и на официальном сайте премии.

Международная премия в области событийного туризма Russian Event Awards учреждена в 2012 году по инициативе Геннадия Шаталова.

Стратегические партнеры: Международная туристическая выставка «Интурмаркет», Национальный календарь событий, Некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация информационно-туристских организаций» (НАИТО), Российский союз туриндустрии (РСТ), Выставочный научно-исследовательский центр (ВНИЦ) R&C, Ассоциация «Национальное конгресс-бюро».

Генеральный отраслевой партнер: Туристическая компания FUN&SUN (ООО «ТТ-Трэвел»).

Генеральный отраслевой информационный партнер: Туристическое информационное агентство RTN RATA-news.

Генеральный b2b-медиа партнер: Медиахолдинг Profi.Travel

Официальные партнеры: «Златоустовская оружейная фабрика», Проектный офис MICE, Комитет по событийному туризму РСТ, Российский союз выставок и ярмарок, проект «Литературное варенье», Ассоциация директоров по Коммуникациям и корпоративным Медиа России.

Информационные партнеры: Аналитический журнал CongressTIME, Деловой портал для профессионалов ивент индустрии Event Live, Интернет-ресурс «В отпуск ру», Информационный ресурс «Вести.Туризм», Издательский Дом «Турбизнес», РСВЯ online – новостной портал Российского союза выставок и ярмарок, информационный ресурс «100дорог», издательство JMAG.

/TOURBUS.RU





