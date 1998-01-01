Дмитрий Горин: Запрет на полеты Southwind над странами ЕС не приведет к дефициту перевозки

Авиаперевозчик уже нашел решения по продолжению полетов из России в Турцию и Египет

Запрет полетов турецкой авиакомпании Southwind Airlines над странами Евросоюза не приведет к дефициту рейсов из России в Турцию и Египет.

Росавиация к началу апреля утвердила достаточно квот на зарубежные авиаперевозки, так что переносы или отмены отдельных рейсов не могут существенно осложнить ситуацию, считает вице-президент Российского союз туриндустрии Дмитрий Горин, которого сегодня цитирует RTN.

«Лидером наступающего выездного сезона, естественно, будет Турция. В прошлом году квота разрешенных перелетов составила 1250 рейсов в неделю в пик сезона, хотя в реальности использовалось 1100 рейсов. На направлении летают пять турецких и 11 российских авиакомпаний из 22 городов РФ в пять городов Турции. С началом сезона мы видим, что перевозки достаточно, и временные отмены или переносы отдельных рейсов из-за ограничений не окажут существенного влияния на рынок.

Тем более что авиакомпании могут выполнять полеты по специальному коридору через воздушное пространство России, Казахстана, Грузии и далее над Черным морем в Турцию. Понятно, что перевозчик согласовывает свои рейсы с той страной, куда летит, но также и с теми, над которыми пролетает», – сказал он.

Эксперт напомнил, что решение по перевозке туристов в Египет туроператорами уже найдено.

«Southwind Airlines будет возить туристов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с часовой технической посадкой в Анталье. Полетное время увеличивается, но существенного изменения цен мы не ждем, так как конкуренция на рынке авиаперевозок довольно высока, что не дает повышать цены.

Так, в прошлом году благодаря наращиванию объемов перевозки по Турции, даже несмотря на рост курса валюты, стоимость авиабилета упала с 60 тыс. в 2022 году до 35 тыс. рублей», – сказал вице-президент РСТ.

Как напоминает издание, по сообщениям турецких СМИ, 29 марта Евросоюз ввел запрет на полеты через Европу турецкой авиакомпании Southwind Airlines из-за подозрений, что фактический контроль над перевозчиком осуществляет Россия. В итоге около 500 российских туристов не смогли вылететь вовремя с египетских курортов. Туроператоры вернули их в Россию рейсами другого перевозчика.

При этом, как позднее сообщили РБК в пресс-службе Еврокомиссии, санкции ЕС принимаются государствами-членами единогласно и публикуются в официальном журнале ЕС, но пока Евросоюз не применял никаких подобных санкций в отношении названной турецкой авиакомпании.

В свою очередь, Southwind Airlines после запрета на полеты в страны Евросоюза намерена обратиться в судебные инстанции. Компания опровергает свои связи с Россией. В частности, как сказано в сообщении перевозчика, его уставной капитал на 100% принадлежит турецкому гражданину. Компания зарегистрирована в Турции, всё её руководство – турецкие граждане.

/TOURBUS.RU