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В Северной столице начали взимать курортный сбор

Средства от курортного сбора будут направлены на сохранение и развитие туристической инфраструктуры С-Петербурга

С начала апреля в гостиницах и других объектах размещения Санкт-Петербурга с постояльцев начали взимать курортный сбор, он составляет 100 рублей в сутки на человека.

Сбор в день заезда будут платить постояльцы старше 18 лет, которые останавливаются в гостиницах, апарт-отелях, хостелах, домах отдыха, мотелях и других объектах временного размещения в Санкт-Петербурге. Если туристы останавливаются менее чем на 24 часа, то платить сбор не нужно.

От курортного сбора в Санкт-Петербурге освобождены лица с постоянной регистрацией или собственным жильем в городе, многодетные семьи, малоимущие, люди с инвалидностью первой или второй группы, россияне, приехавшие на лечение, и другие.

Как уточняется на сайте городского правительства, чтобы не платить сбор, туристу необходимо предъявить оригинал или заверенную копию документа, подтверждающего льготу, после чего гостиница отсканирует документ и загрузит в систему обмена данными. Неплательщикам грозят штрафы, однако поводом отказать в заселении это не является.

Учет как плательщиков, так и льготников, будут вести отели, которые будут отчитываться об этом в комитет по развитию туризма Петербурга ежемесячно.

После оплаты сбора гостиница должна выдать соответствующий документ. Если турист оплатил сбор за все дни пребывания, а выселился раньше, то остаток денег ему вернут.

Операторами курортного сбора являются юридические лица или индивидуальные предприниматели.

Как уточняет «Интерфакс», вице-губернатор города Алексей Корабельников сообщил, что для организации работы с отельерами была разработана информационная система "Курортный сбор Санкт-Петербурга", на текущий момент к ней подключено более 700 операторов.

Средства от курортного сбора будут направлены на сохранение, восстановление и развитие туристской инфраструктуры города. Контролировать этот процесс будет специально созданный общественный совет.

Как напоминает информагентство, эксперимент по взиманию курортного сбора в России был запущен в 2018 году. Изначально срок его действия ограничивался 31 декабря 2022 года, но затем был пролонгирован на два года.

Закон "О введении на территории Санкт-Петербурга курортного сбора" был принят в 2023 году. До 1 апреля в городе действовала нулевая ставка.

/TOURBUS.RU

Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга

