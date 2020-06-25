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«Яндекс Путешествия: Лидеры роста востребованности авиаперелетов — Китай, Вьетнам и Южная Корея

Аналитики «Яндекс Путешествия» изучили спрос на авианаправления у россиян в первом квартале

Сервис «Яндекс Путешествия» изучил данные по поиску авиабилетов россиян с 1 января по 31 марта 2024 года. У пользователей сервиса вырос спрос на поездки в страны Дальнего зарубежья: по сравнению с аналогичным периодом 2023 года доля авиаперелетов туда выросла на 25%.

Лидерами по росту популярности год к году стали Китай, Вьетнам и Южная Корея.

При этом, топ-10 стран с наибольшей долей в первом квартале этого года выглядит так:

Турция. Средняя стоимость перелета туда-обратно в исследуемый период — 28 600 ₽.

Объединённые Арабские Эмираты. Средняя стоимость перелета туда-обратно — 45 400 ₽.

Армения. Средняя стоимость перелета туда-обратно — 20 500 ₽.

Таиланд. Средняя стоимость перелета туда-обратно — 78 500 ₽.

Узбекистан. Средняя стоимость перелета туда-обратно — 26 700 ₽.

Азербайджан. Средняя стоимость перелета туда-обратно — 23 700 ₽.

Беларусь. Средняя стоимость перелета туда-обратно — 10 700 ₽.

Казахстан. Средняя стоимость перелета туда-обратно — 27 100 ₽.

Грузия. Средняя стоимость перелета туда-обратно — 33 500 ₽.

Китай. Средняя стоимость перелета туда-обратно — 62 500 ₽.

Эксперты сервиса считают, что на увеличение популярности стран Азии у россиян повлияли снижение цен на перелеты в Корею и Вьетнам. Также очевиден рост интереса у российских туристов к Китаю и транзитным перелётам через города республики в другие части Азии.

Среди самых популярных российских авианаправлений в начале текущего года эксперты назвали Москву (средняя стоимость перелёта в обе стороны на одного человека — 11 400₽), Санкт-Петербург (10 300₽), Сочи (16 500₽), Минеральные Воды (15 800₽), Калининград (10 700₽), Казань (9 200₽), Екатеринбург (12 200₽), Самару (10 000₽), Махачкалу (12 000₽) и Уфу (11 700₽).

/TOURBUS.RU