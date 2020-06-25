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03 апреля
«Яндекс Путешествия: Лидеры роста востребованности авиаперелетов — Китай, Вьетнам и Южная Корея
Аналитики «Яндекс Путешествия» изучили спрос на авианаправления у россиян в первом квартале
Сервис «Яндекс Путешествия» изучил данные по поиску авиабилетов россиян с 1 января по 31 марта 2024 года. У пользователей сервиса вырос спрос на поездки в страны Дальнего зарубежья: по сравнению с аналогичным периодом 2023 года доля авиаперелетов туда выросла на 25%.
Лидерами по росту популярности год к году стали Китай, Вьетнам и Южная Корея.
При этом, топ-10 стран с наибольшей долей в первом квартале этого года выглядит так:
Турция. Средняя стоимость перелета туда-обратно в исследуемый период — 28 600 ₽.
Объединённые Арабские Эмираты. Средняя стоимость перелета туда-обратно — 45 400 ₽.
Армения. Средняя стоимость перелета туда-обратно — 20 500 ₽.
Таиланд. Средняя стоимость перелета туда-обратно — 78 500 ₽.
Узбекистан. Средняя стоимость перелета туда-обратно — 26 700 ₽.
Азербайджан. Средняя стоимость перелета туда-обратно — 23 700 ₽.
Беларусь. Средняя стоимость перелета туда-обратно — 10 700 ₽.
Казахстан. Средняя стоимость перелета туда-обратно — 27 100 ₽.
Грузия. Средняя стоимость перелета туда-обратно — 33 500 ₽.
Китай. Средняя стоимость перелета туда-обратно — 62 500 ₽.
Эксперты сервиса считают, что на увеличение популярности стран Азии у россиян повлияли снижение цен на перелеты в Корею и Вьетнам. Также очевиден рост интереса у российских туристов к Китаю и транзитным перелётам через города республики в другие части Азии.
Среди самых популярных российских авианаправлений в начале текущего года эксперты назвали Москву (средняя стоимость перелёта в обе стороны на одного человека — 11 400₽), Санкт-Петербург (10 300₽), Сочи (16 500₽), Минеральные Воды (15 800₽), Калининград (10 700₽), Казань (9 200₽), Екатеринбург (12 200₽), Самару (10 000₽), Махачкалу (12 000₽) и Уфу (11 700₽).
/TOURBUS.RU
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