Новости Банки Киргизии и Казахстана перестали обслуживать карты «Мир» Причина — новые санкции США против российской Национальной системы платежных карт

Киргизия с 5 апреля перестает обслуживать банковские карты "Мир", сообщает Межбанковский процессинговый центр. "Подразделение Минфина США, отвечающее за контроль за иностранными активами, ввело санкции против АО "Национальная система платежных карт", оператора карт платежной системы "Мир". С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО "Межбанковский процессинговый центр" как гарант бесперебойной работы национальной платежной системы "Элкарт" информирует о прекращении обслуживания с 5 апреля банковских карт "Мир" в своей инфраструктуре", — говорится в сообщении оператора, которое цитирует «Интерфакс». В свою очередь карты "Элкарт" перестанут работать в России. Межбанковский процессинговый центр сообщил, что предпринимаются все необходимые меры, чтобы обеспечить бесперебойную работу национальной платежной системы и ее полную безопасность. "На территории Киргизии банковские карты "Элкарт" будут по-прежнему обслуживаться во всех банковских устройствах без каких-либо ограничений", — отметили в пресс-службе. Ряд казахстанских банков также отказались от обслуживания российских карт "Мир" в связи с санкциями, частично продолжают работать с ними "ВТБ банк" и "Береке банк", передают корреспонденты "Интерфакс-Казахстан". "Нет, они под санкциями. Вы можете даже не стараться в Казахстане банки найти, это не от нас санкции, это карта "Мир" под санкциями для Казахстана", — сообщили агентству в колл-центре "Банка ЦентрКредит". Также данные российские карты не обслуживают в "Народном банке", "Форте", "Нурбанке" и прочих. При этом в ВТБ пояснили, что в их банкоматах можно снять средства с карт "Мир", но в национальной валюте. "Если у вас карта "Мир", то вы можете снять деньги с нашего банкомата, только в тенге", — сообщили в колл-центре "ВТБ банка". Вместе с тем, в "Береке банке" пояснили, что по имеющимся картам можно провести операции в банкоматах и терминалах, а сами переводы недоступны. "Мы сейчас не работаем с платежной системой "Мир". То есть карты, которые у нас были, можно по ним делать операции в наших банкоматах и POS-терминалах, оплату произвести. А переводы на карты "Мир" других банков недоступны", — сказали в колл-центре "Береке банка". "Интерфакс-Казахстан" также обратился в Нацбанк с просьбой прокомментировать отказ от обслуживания российских карт "Мир" своими платежными системам, как ранее это сделали в Киргизии. Однако регулятор пока не ответил на запрос агентства. Между тем Государственное унитарное предприятие "Сберегательный банк Республики Таджикистан "Амонатбанк", единственный банк в стране, работающий с картами российской платежной системы "Мир", не прекращает их обслуживание. "Обналичить средства с карты "Мир" можно в некоторых банкоматах Амонатбанка. В главном офисе в центре Душанбе функционируют несколько банкоматов, на которых указано, что они обслуживают карту "Мир", — сообщила "Интерфаксу" оператор банковского кол-центра. 23 февраля 2024 года США ввели санкции против российской Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора платежной системы "Мир". В компании заявляли, что санкции не повлияют на работу российской платежной инфраструктуры. При этом решение о приеме карт "Мир" в своей инфраструктуре зарубежные банки принимают самостоятельно. /TOURBUS.RU

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