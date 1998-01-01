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03 апреля
Российские туристы заинтересовались Северной Кореей
Регулярные турпоездки россиян в КНДР начались в феврале
В регионах Дальнего Востока и в целом по всей России растет спрос на организованные турпоездки в КНДР, сообщила руководитель Приморского отделения Российского союза туриндустрииОльга Кудрявцева.
«В марте в Пхеньян на свои первые зарубежные гастроли отправилась балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра. Они приурочены к 75-летию со дня подписания соглашения об экономическом сотрудничестве между Россией и КНДР. Там также побывала большая делегация во главе с губернатором края Олегом Кожемяко, обсуждалось дальнейшее развитие связей в гуманитарной сфере, в том числе в туризме.
С февраля организуются регулярные турпоездки россиян в КНДР. Они, как мы и прогнозировали, оказались востребованы, причем, не только у жителей региона, но и в целом по России», – рассказала она.
Как пояснила эксперт, в Северной Корее возможен только организованный туризм. Туры предлагают разные компании, а владивостокский туроператор «Восток-Интур» консолидирует группы с вылетом на рейсах корейского перевозчика Air Koryo.
Как ранее сообщал РСТ, в феврале 2024 года в Северной Корее побывала первая за четыре года группа российских туристов – 100 человек посетили Пхеньян и горнолыжный курорт «Масикрен». Еще две такие поездки прошли в марте.
«Спрос на направлении высокий, поэтому организация туров продолжится, а география туризма в КНДР будет расширяться. В среднем мы набираем по две группы в месяц. В ближайшее время планируем группу на 15-19 апреля, празднование Дня солнца, дня рождения Ким Ир Сена, уже 15 человек забронировали тур.
Затем на 29 апреля – 3 мая очень хороший спрос, уже больше 30 человек. На поездку 6-10 мая также порядка 15 человек», – рассказала директор компании «Восток-Интур» Инна Мухина, которую цитирует РСТ.
Растет число регионов, откуда приходят запросы на путешествия.
«В турах в Северную Корею нет случайных людей, туда едут сознательно, чтобы увидеть страну, живущую по особым законам. Туристы не только из ближайших регионов, есть и Якутия, Сахалин, Иркутск, Калининград, Пермь, Рязань, Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург.
При этом и наши поездки в Корею не повторяются, это новые регионы и маршруты, страна большая и разная. Одновременно мы включаем в программу экскурсии по Владивостоку», – заметила г-жа Мухина.
Эксперт добавила, что северокорейские партнеры учитывают замечания и пожелания российских туроператоров по итогам поездок групп: ь«Когда я впервые приехала на горнолыжный курорт Масикрен, обратила внимание, что нет сноубордов. К приезду первой нашей группы сноуборды уже появились. При этом все оборудование новое, качественное, трассы в КНДР широкие, нет столпотворения катающихся, отношение к туристам очень благожелательное.
Нам стараются угодить как дорогим гостям, видно искреннее желание принять российских туристов достойно. Кухня максимально приближает меню к нашим вкусам, и пришлось даже настоять, чтобы давали что-то местное, национальное», – рассказала г-жа Мухина.
/TOURBUS.RU
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