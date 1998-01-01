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Эксперты: В санаториях — все больше молодых отдыхающих

Современные лечебные программы меняют традиционный облик российских оздоровительных комплексов

Постковидные годы стали для турбизнеса периодом турбулентности, который продолжается и по сей день. Но один сегмент рынка растет буквально не по дням, а по часам: санаторно-курортная отрасль в России демонстрирует популярность и успех, которым можно только позавидовать.

1,9 тысячи санаторно-курортных организаций, из которых 33% — государственные и муниципальные (остальные — частные и негосударственные) действует сейчас в России. В них 448 тысяч мест размещения (+10% за последние три года).

С момента снятия ковидных ограничений каждый год спрос на отдых в санаториях подрастает на 10-15%, рассказал Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин».

«Рост турпотока в здравницы в 2023 году составил около 6%, а количество гостей вплотную приблизилось к цифре в 7 млн», – уточнил итог года в целом по стране Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.

Не менее позитивным наблюдением уже этого года поделился туроператор «Алеан». «К февралю рост продаж на 2024 год по разным санаторным направлениям составляет 25% относительно аналогичных дат прошлого года», – отметила руководитель пресс-службы компании Ирина Романова.

О росте спроса говорят и в санаториях. Артем Мачульский, директор по развитию УК UPRO GROUP (в управлении санаторий «Минеральные Воды», г. Железноводск, Кавминводы), отмечает рост средней загрузки в 22% при росте средней цены на 25%.

Олеся Хисамутдинова, руководитель отдела рекламы санатория «Юматово» (Башкортостан), рассказала о том, что период сезонности в санатории оказался практически сглажен, загрузка по году составила 96%.

Дмитрий Семакин, коммерческий директор сети санаториев «Плаза», Кавказские Минеральные Воды, заявляет о рекордном спросе на санаторно-курортный отдых не только в санаториях сети, но и в целом в регионе. По сети загрузка по году была на отметке 80%.

Наталья Дубинина, директор по маркетингу санатория «Лаба» (Краснодарский край), также фиксирует рост среднегодовой загрузки на 17%.

Рост спроса и даже дефицит путевок повлияли на увеличение глубины продаж, особенно это касается высокого сезона.

«Гости вынуждены бронировать поездки как можно раньше, иначе можно остаться без тура в нужную дату, – отмечает Сергей Ромашкин. – У нас есть уже продажи на декабрь 2024 года».

С ним согласна Татьяна Сиднева, заместитель директора «Санатория Пушкино» (Московская область) по развитию и продажам. «Уже несколько последних лет летний период и новогодние каникулы наши гости бронируют в большинстве случаев за год», – говорит она.

Михаил Данилов говорит о том, что здравницы все чаще отмечают выравнивание колебаний загрузки, отсутствие низких периодов. Исключение составляют разве что регионы, где есть трудности с логистикой.

Вот как географически выглядят лидеры спроса, по данным компании «Алеан»:

1.Кавказские Минеральные Воды +14%

2.Краснодарский край +12%

3. Подмосковье и средняя полоса +23%

Это данные по приросту бронирований в 2023 году относительно предыдущего года.

Как отмечает Сергей Ромашкин, гостей хватает всем объектам, и региональным, и федеральным. Спрос на санатории не концентрируется в традиционно курортных регионах, он есть практически повсеместно.

Тренды, вполне оформившиеся уже в прошлом году, в этом обрели более четкие очертания.

Во-первых, традиционная для санаториев аудитория 50+ все чаще не меняет санаторный отдых на другие варианты: сказались испытания пандемией, которая стала сигналом к тому, что здоровью надо уделять больше внимания.

И второе: в санатории пришли молодые гости, 35+ и даже моложе – тут сработала мода на здоровый образ жизни.

«Стереотип, что здравницы подходят преимущественно туристам серебряного возраста, уходит в прошлое. Мы видим тренд на совмещение «приятного с полезным» в отпуске, в эту философию отдыха отлично встраиваются санатории», – утверждает Ирина Романова.

ТОП-5 тенденций на рынке санаторного туризма

- предложение туров разной продолжительности, в том числе нацеленных на восста новление правильного режима питания и содержащих детокс-программы;

- появление программ семей- ного оздоровительного отдыха, предполагающих совместные поездки взрослых и детей;

- рост популярности оздоро- вительных программ для мужчин, в которых предполагается совмещение при- вычных для них занятий (бокс, единоборства, силовые нагрузки) с посещением спа- и велнес-центров;

- усиление борьбы с курением, в рамках которой предлагаются поездки, нацеленные на снятие стресса, очистку организма и приобретение новых здоровых привычек;

рост спроса на поездки для любителей экстрима с последующим релакс-комплексом.

Полный материал о рынке санаторного туризма в России читайте в мартовском выпуске журнала «Турбизнес».