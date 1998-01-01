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Вместо Air Cairo рейсы в Египет будет выполнять Southwind/ iFly с 30 мая полетит из Хабаровска в Сочи/ "Азимут" запустил рейс из Петербурга в Тбилиси

Вместо Air Cairo рейсы в Египет будет выполнять Southwind

Вместо Air Cairo рейсы в Египет будет выполнять турецкая авиакомпания Southwind. Полетят с техпосадкой длительностью 1 час в Анталье.

Рейсы из Москвы и обратно будут выполняться на самолетах Boeing 777-300. В компании Coral Travel уточнили расписание до 4 апреля. Сегодня запланирован вылет из Шереметьево в Шарм-эль-Шейх с техпосадкой в Анталье.

В среду и в четверг будут выполнены рейсы из Екатеринбурга в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

На всех упомянутых выше рейсах также летят туристы туроператора Pegas Touristik.

По данным источников АТОР, полетная программа из Москвы будет продолжена и после 4 апреля, а также турецкий перевозчик вместо Air Cairo полетит из Санкт-Петербурга.

По словам собеседника нашего издания, информация доведена до сведения турагентов – за всеми разъяснениями туристам следует обращаться к ним.

iFly с 30 мая возобновит прямые рейсы из Хабаровска в Сочи

Авиакомпания iFly с 30 мая возобновит полетную программу по маршруту Хабаровск — Сочи — Хабаровск, сообщила пресс-служба АО "Хабаровский аэропорт".

Полеты будут осуществляться до конца летнего расписания дважды в неделю (по четвергам и воскресеньям).

"В прошлом году на этом направлении было перевезено 20 тыс. пассажиров. В этом году также отмечается высокий спрос на билеты", — уточняется в сообщении. Весенне-летнее расписание в этом году действует в аэропорту Хабаровска с 31 марта до 26 октября. iFly Airlines основана в 2009 году в Москве, базируется в аэропорту "Внуково". На сайте компании говорится, что в эксплуатации находятся самолеты Airbus A330-200/300. По данным ЕГРЮЛ, ООО "Ай Флай" контролируется одним из основателей туроператора TEZ Tour Александром Буртиным (56%), вторым крупнейшим совладельцем является АО "Компания "Юнокс" (30%), связанное с частными акционерами "Внуково".

"Азимут" запустил рейс из Петербурга в Тбилиси

Авиакомпания "Азимут" 31 марта начала программу полетов из Санкт-Петербурга («Пулково») в Тбилиси, сообщает пресс-служба компании.

"Рейс в столицу Грузии — первое зарубежное направление авиакомпании из международного аэропорта «Пулково», открытое в 2024 году", — отмечается в сообщении.

Полеты выполняются два раза в неделю, по средам и воскресеньям. Вылет из Пулково в 10:40,

посадка в Тбилиси в 15:35, в обратном направлении вылет в 16:35, посадка в Пулково в 19:35.

По информации авиакомпании, рейсы в Тбилиси "Азимут" выполняет, помимо Петербурга, из Москвы, Минеральных Вод, Сочи и Уфы.

Маршрутная сеть авиакомпании из Санкт-Петербурга включает также пять внутрироссийских направлений: Москва, Калуга, Минводы, Саранск и Сочи.

Как сообщалось, "Азимут" стал первой авиакомпанией, вышедшей на маршрут Москва — Тбилиси после возобновления авиасообщения между РФ и Грузией в мае 2023 года.

/TOURBUS.RU