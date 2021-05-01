Туроператоры: Спрос на эксурсионные туры и круизы в Египте заметно снизился

Причину эксперты видят в продолжающемся конфликте в Израиле и высоких ценах на туры

Туроператоры фиксируют снижение спроса на экскурсионные туры в Египет и круизы по Нилу из-за опасений туристов в плане безопасности на фоне арабо-израильского конфликта, сообщают сегодня Российский союз туриндустрии и «Интерфакс».

Так, по словам коммерческого директора компании «Открытие» Софьи Гавриловой, в 2022-2023 годах случился бум спроса на экскурсионный туризм в Египет и, прежде всего, на круизы по Нилу.

«К сожалению, с октября прошлого года экскурсионный Египет, как и Иран, заметно просели в объемах: видимо, людей беспокоят события на Ближнем Востоке. Продажи значительно хуже, чем в предыдущие два года.

Одна из самых известных круизных компаний Sonesta с конца января чуть ли не впервые объявила скидки 10% на путешествия по Нилу с датами старта до мая. Дорогие круизы из Каира до Асуана этой компании всегда заполнялись под 100%, в 2021-2022 было очень сложно найти свободную каюту.

Это показатель того, что турпоток снизился не только с российского, но и других рынков», — пояснила она.

С коллегой согласна генеральный директор компании Startour Мария Новикова.

«Объемы продаж экскурсионных туров в Египет в этом году снизились практически в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Думаю, это связано и с арабо-израильским конфликтом, и с ростом цен.

Стоимость экскурсионных туров, с моей точки зрения, сильно завышена. Например, тур с перелетом, включающий круиз от Каира до Асуана на 8 дней с дальнейшим проживанием в отеле 4* Хургаде в течение 5-6 дней стоит больше 300 тыс. рублей на человека», — рассказала эксперт.

В компании Coral Travel круизы по Нилу сейчас не предлагают, а вот экскурсии из Хургады и Шарм-эль-Шейха, по словам руководителя отдела по связям с общественностью Марины Макарковой, всегда востребованы у туристов.

В числе наиболее популярных она назвала программы с выездом из Хургады и посещением Луксора и Каира, а также морские прогулки по Красному морю.

Традиционно высокий сезон для экскурсионных туров в Египет продолжается с октября до мая.

Из Москвы в столицу Египта несколько дней раз в день летают «Аэрофлот» и Egypt Air, - напоминает «Интерфакс».

/TOURBUS.RU