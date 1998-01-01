«Яндекс Путешествия»: каждому второму россиянину в отпуске важно иметь доступ к Интернету

Сервис «Яндекс Путешествия» провел опрос и выяснил, готовы ли россияне отказаться от Интернета во время отдыха.

Репрезентативный опрос проведен в марте 2024 года среди 1308 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ

Оказалось, что большинству россиян (81%) важно иметь доступ в сеть во время отпуска, но при этом почти половина респондентов (46%) при выборе между Интернетом и путешествием выберут второе.

Почти каждый второй россиянин начинает сильно переживать, если в отпуске у него пропадает доступ к Интернету, показал опрос сервиса Яндекс Путешествия. 45% признались, что начинают чувствовать себя некомфортно, если у них пропадает сеть.

Около половины (42%) россиян хоть и не против отдохнуть от информационного шума, но даже в отпуске им важно читать новости и периодически проверять свои соцсети. Для 34% критически важно иметь доступ к мобильному интернету во время путешествий, чтобы оставаться на связи. 20% хотели бы куда-то ехать и отдохнуть от Интернета и соцсетей, но по разным причинам не могут себе этого позволить. И лишь 10% сообщили, что во время поездок им не нужен Интернет вовсе.

Чаще всего россияне используют интернет во время путешествий, чтобы поддерживать связь с близкими (71%), открывать карты местности (58%), читать актуальную информацию о месте отдыха (51%), мониторить новости (45%), развлекаться фильмами или музыкой (36%) и использовать переводчик в случае необходимости (18%). 15% также в отпуске продолжают решать рабочие вопросы дистанционно.

Но несмотря на это, почти половина опрошенных (46%) россиян готовы отправиться путешествовать даже если у них не будет доступа к Интернету. Максимальный срок, на который респонденты готовы отказаться от доступа к сети, для 28% составляет около недели, для 24% — от трех до пяти дней, а для 19% — не более двух дней.

А вот отказаться от сети на более чем неделю готовы лишь 16%, на месяц и того меньше — 13%.

/TOURBUS.RU