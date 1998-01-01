Новости Шри-Ланка продлевает безвизовый режим для россиян до конца апреля В конце ноября власти Шри-Ланки начали выдавать бесплатные визы в страну на срок до 30 дней

Власти Шри-Ланки продлят возможность получения бесплатной визы для туристов из семи стран и в том числе россиян до 30 апреля, сообщил министр туризма республики Харин Фернандо. "Пилотный проект по выдаче бесплатных виз для семи стран будет продлен до 30 апреля 2024 года. Окончательное решение будет принято в течение нескольких недель", — заявмл он в одной из соцсетей. В посольстве Шри-Ланки в Москве в ответ на запрос "Интерфакса" подтвердили эту информацию. Г-н Фернандо также сообщил, что за три месяца 2024 года Шри-Ланку посетили 608 тыс. иностранных туристов. Этот результат приближается к допандемийным показателям. В конце ноября власти Шри-Ланки начали выдавать бесплатные визы в страну на срок до 30 дней. Новый визовый режим был введен для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии до 31 марта 2024 года. Бесплатные визы действовали в рамках пилотной программы по восстановлению туротрасли Шри-Ланки. Прежде российским туристам нужно было оплатить сбор в размере от 50 до $60. Шри-Ланка обновила информацию в системе оформления электронных виз ETA, и таким образом режим выдачи бесплатных виз продлен до 30 апреля, подтвердили сегодня «Интерфаксу» в пресс-службе туроператора «Интурист». «Виза на Шри-Ланку для граждан РФ пока остается бесплатной. Информация на сайте системы оформления обновилась вечером 1 апреля, и сейчас туристы могут въезжать в страну с бесплатными визами до конца апреля», — сообщили в компании. Ранее туроператор сообщал, что въезжавшие на Шри-Ланку 1 и 2 апреля туристы "Интуриста" платили за визы, так как у аэропортовых служб не было информации о продлении. Между тем, Шри-Ланка планирует принять порядка 250 тыс. российских туристов в 2024 году, это на четверть больше, чем годом ранее, сообщил на минувшей неделе «Интерфаксу»полномочный министр посольства республики в РФ Пандула де Зойса. «В прошлом году Шри-Ланка приняла около 197 тыс. российских туристов, в этом году мы ожидаем роста на 26-27% до 250 тыс.», — сказал он. Как отметил также полномочный министр, сейчас россиянам стало комфортнее отдыхать в республике, поскольку они могут производить расчеты через банковский счет в People’s Bank на Шри-Ланке. «Банк сотрудничает с «Нацинвестпромбанком» в России. Туристы удаленно могут открыть счет в People’s Bank и в «Нацинвестпромбанке», положить рубли на этот счет, сделать перевод в ланкийский банк и по прилету в страну получить физическую карту, чтобы расплачиваться за покупки и услуги. Этой картой можно пользоваться и в других странах», — пояснил он. /TOURBUS.RU



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