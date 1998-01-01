«Виза на Шри-Ланку для граждан РФ пока остается бесплатной. Информация на сайте системы оформления обновилась вечером 1 апреля, и сейчас туристы могут въезжать в страну с бесплатными визами до конца апреля», — сообщили в компании.

Ранее туроператор сообщал, что въезжавшие на Шри-Ланку 1 и 2 апреля туристы "Интуриста" платили за визы, так как у аэропортовых служб не было информации о продлении.