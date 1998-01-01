Новости Петербург принял первый рейс из Шанхая Полеты из делового центра КНР в Петербург будут ежедневными и круглогодичными

Крупнейшая авиакомпания Китая China Eastern Airlines выполнила первый рейс из шанхайского аэропорта Пудун в «Пулково». Полеты из делового центра Китайской Народной Республики в Петербург и обратно станут ежедневными и будут выполняться не только в рамках весенне-летнего расписания, а круглый год, - сообщили нам в пресс-службе Комитета по развитию туризма Северной столицы. «Китай является важнейшим направлением по привлечению иностранных туристов и входит в пятерку стран дальнего зарубежья, откуда в Санкт Петербург приезжает большая часть путешественников. До пандемии доля гостей из азиатско-тихоокеанского региона составляла более 60% зарубежного турпотока в наш город. В основном за счет граждан КНР – как самостоятельных гостей, так и организованных тургрупп. В прошлом году мы приняли свыше 53 тысяч путешественников из Поднебесной. Во многом на их интерес к поездкам в нашу страну и Петербург, способствует запуск в прошлом году выдачи электронных виз, а также восстановление групповых безвизовых поездок между Россией и Китаем», – рассказал председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев. Напомним, что в прошлом году во Всемирный день туризма в Северную столицу по безвизовому режиму прибыла первая группа туроператорв из КНР в составе 20 человек. Петербургские представители туриндустрии провели более 400 встреч с китайскими коллегами. «Спрос на поездки в Россию из Китая растет. Этому способствует в том числе запуск электронной визы. В год мы можем обслуживать до 2,3 млн пассажиров на рейсах между китайскими городами и Петербургом», – комментирует Асият Халваши, директор по авиационной коммерции «Воздушных Ворот Северной Столицы», компании, управляющей аэропортом Пулково. Всего Санкт Петербург и города Китая связывают 16 рейсов в неделю. В аэропорт Пулково также выполняются рейсы из Пекина и Чэнду. Перелеты из столицы Китая в рамках весенне-летнего расписания осуществляются дважды в неделю, а из Чэнду – семь раз в неделю. В этом году Петербург впервые представил свой туристский потенциал в Шанхае на международной выставке Incentive Travel & Conventions, Meetings China (IT&CM China), которая проходила с 26 по 28 марта первый раз после пандемии в очном формате. Посетителям стенда города на Неве рассказали о классических туристских маршрутах, новых точках притяжения Северной столицы, актуальных всесезонных предложениях и иных программах, подготовленных специально для китайских туристов. Участие Северной столицы в выставке IT&CM China является частью масштабной информационной кампании «Добро пожаловать в Санкт Петербург!», реализуемой Комитетом по развитию туризма, Городским туристско-информационным бюро и Конгрессно-выставочным бюро совместно с представителями индустрии гостеприимства. /TOURBUS.RU

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