Визовый Центр Болгарии начнет прием документов на шенгенские визы со второго апреля

С 31 марта Болгария и Румыния частично присоединились к шенгенской зоне

Визовый Центр Болгарии возобновит прием документов россиян на краткосрочный шенген 2 апреля, сообщает визовый оператор VFS Global.

"2 апреля 2024 года визовые центры Болгарии, возобновляют прием документов на краткосрочные шенгенские визы Болгарии. Прием осуществляется по записи", — говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте оператора, при подаче документов на визу необходимо сдать отпечатки пальцев. От сдачи отпечатков освобождаются только дети в возрасте до 12 лет.

Дополнительно в комплект документов необходимо будет предоставить справку с работы и финансовый документ (выписку с банковского счета).

Как отмечает АТОР, консульский сбор за оформление шенгенской визы в Болгарию составит 80 евро. По информации VFS Global, с 1 апреля 2024 года сервисный сбор увеличится с 16,8 евро до 22,8 евро.

АТОР также обращает внимание, что в сообщении VFS Global указан прием документов в визовых центрах. Прежде проходила информация о том, что документы на Шенген будут приниматься только в консульствах Болгарии в Москве и в Санкт-Петербурге.

На сайте VFS Global указаны как действующие 23 визовых центра Болгарии на территории РФ. География покрытия широкая: от Архангельска до Хабаровска. Визовые центры в Выборге, Ивангороде и Екатеринбурге закрыты.

Как напоминает «Интерфакс», с 22 марта визовые центры Болгарии приостановили прием документов на краткосрочные визы типа С. С июля 2023 года по техническим причинам региональные визовые центры Болгарии не принимают заявления с оплатой консульского сбора (80 евро).

Визовых центров Румынии в России нет. Работают консульства в Москве, Санкт-Петербурге.

C 1 апреля 2024 года две европейские страны — Болгария и Румыния — обязаны выдавать шенгенские визы россиянам, поскольку с 31 марта 2024 года страны частично присоединяются к шенгенской зоне, напоминает «Российская газета»

Как отмечает издание, оформление шенгенской визы потребует больше документов и времени по сравнению с национальной визой, к тому же придется сдавать биометрию. Пребывание в этих двух странах будет учитываться как дни, проведенные в шенгенской зоне. Как правило, турист может находиться на территории шенгенской зоны максимум 90 дней в течение 180 дней.

/TOURBUS.RU