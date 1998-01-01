Опубликованы президентские поручения в области туризма

В числе поручений — обеспечение финансирование нацпроекта по туризму в размере 404 млрд руб. и создание структуры для экотуризма

Владимир Путин поручил правительству обеспечить национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" финансированием из федерального бюджета в 2025-2030 годах в размере не менее 403 млрд рублей, соответствующие поручения президент дал по итогам послания Федеральному собранию 29 февраля, - сообщает «Интерфакс».

"Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", предусмотрев финансирование в 2025-2030 годах мер поддержки туристской отрасли за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 403 млрд рублей, включая выделение на модернизацию и создание инфраструктуры крупных федеральных круглогодичных морских курортов (проект "Пять морей") дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 103 млрд рублей", — говорится в тексте документа, опубликованного на официальным сайте Кремля.

Также правительству поручено включить в нацпроект по туризму мероприятия, обеспечивающие в том числе увеличение к 2030 году количества туристических поездок по территории России до 140 млн и увеличение к 2030 году вклада туристской отрасли в валовой внутренний продукт до 5%.

Ответственный за выполнение поручений – премьер-министр Михаил Мишустин.

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" был запущен в 2021 году, завершиться он должен был в 2024 году. Как ранее сообщали в Минэкономразвития, все действующие в рамках проекта меры поддержки бизнеса будут продлены.

Владимир Путин также поручил правительству до 2030 года создать во всех национальных парках страны инфраструктуру для экологического туризма, выделив на эти цели не менее 30 млрд рублей, соответствующие поручения президент дал по итогам послания Федеральному собранию 29 февраля

"Правительству Российской Федерации обеспечить в 2025-2030 годах создание во всех национальных парках страны инфраструктуры для экологического туризма (в том числе в целях возможности посещения таких парков детьми), включающей в себя площадки для отдыха, музеи, визит-центры, экологические тропы и туристские маршруты, предусмотрев выделение в 2025 – 2030 годах на эти цели дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 30 млрд рублей", — говорится в тексте поручений.

Правительству также поручено установить запрет на сброс неочищенных сточных вод в озеро Байкал и требования по созданию необходимой инфраструктуры для обработки, обезвреживания и утилизации отходов производства и потребления, соблюдение которых обязательно при строительстве и эксплуатации объектов туристской индустрии в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

В рамках проекта "5 морей и озеро Байкал" планируется создать новые курортные зоны в 9 регионах, в том числе на побережье озера Байкал.

/TOURBUS.RU