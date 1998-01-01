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Время номинироваться на профессиональную премию MICE AWARD 2024!

В юбилейный сезон премия расширяет границы и приглашает к участию страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

За 15 лет существования Премия Russian Business Travel & MICE Award стала наиболее престижным мероприятием рынка событийного и делового туризма и ежегодно собирает ключевых игроков российского рынка делового туризма и MICE-индустрии.

Одна из важных целей Премии – раскрытие потенциала регионов, создание новых точек притяжения для деловых гостей. На современном этапе развития практически все российские регионы готовы предоставить качественный продукт для проведения деловых и корпоративных мероприятий. Все больше территорий активно используют площадку Премии для собственного развития и продвижения достижений.

В 2023 году борьбу за всероссийскую награду в 15 основных номинациях вели 306 компаний, представлявших практически все регионы страны — от Мурманска на севере России до Сочи на юге, от Калининграда на западе страны до Петропавловска-Камчатского на востоке. О «накале страстей» свидетельствует тот факт, что в ходе онлайн-голосования за претендентов на награды было подано более 900 тысяч голосов!

Как отмечают организаторы премии Наталья Евневич, исполнительный директор АНО «Проектный офис индустрии организации мероприятий» и генеральный директор медиахолдинга «Турбизнес», Иван Калашников, «MICE Award - старейшая и единственная отраслевая награда, которая никогда не носила коммерческий характер. Трудно представить, что первые статуэтки были вручены уже в далеком 2010 году. Мы гордимся, что сегодня MICE AWARD – самая представительная награда на рынке! Премия традиционно выявляет новые тенденции спроса и предложения в индустрии встреч и событий».

В 2024 году ведущая отраслевая награда Russian Business Travel & MICE Award (RBT&MA) будет присуждаться в 15 номинациях. Награды получат объекты конгрессно-выставочной инфраструктуры, региональные офисы по развитию территорий, конвеншен-бюро, региональные ТИЦы и ТПП, отельные площадки и ресторанные комплекты, конгрессные центры и спортивные объекты, региональные авиакомпании, альтернативные событийные площадки, всесезонные курорты, спортивные, промышленные и культурные объекты, агентства деловых событий, выставочные и туристические операторы.

Традиция проведения заключительного этапа RBT&MA не в Москве, а в регионах России, ведёт отсчёт с 2021 года. Знаковое для рынка событие радушно принимали Екатеринбург, Самара и Санкт-Петербург. Место проведения финала будущей церемонии RBT&MA-2024– город Пермь.

Учредители награды RBT&MA – медиахолдинг «Турбизнес», АНО «Проектный офис МICE», при поддержке Торгово-промышленной Палаты РФ, АНО «Национальные приоритеты». Медиа-партнер – медиагруппа «Комсомольская правда». Партнерами Премии также являются крупнейшие отраслевые ассоциации и объединения: НКБ, РСВЯ, НАИТО, АКМР, РСТ, ОСИГ, ФРОС «Регион ПР», международная туристическая выставка «Интурмаркет», коммуникационная группа MICE MOLECULA.

НОМИНИРУЙТЕ вашу компанию на MICE AWARD 2024!

