Новости ЕС запретил пролет Southwind Airlines через свое воздушное пространство В результате меняются полетные планы авиакомпании по рейсам из России в Египет и Турцию

Около 500 российских туристов не смогли вылететь 29 марта из Шарм-эль-Шейха в Москву рейсом Southwind Airlines, поскольку ЕС запретил пролет авиакомпании через воздушное пространство одного из государств ЕС, сообщают Минэкономразвития и «Интерфакс». "В пятницу вечером из Шарм-эш-Шейха в Москву не смогли вылететь около 500 российских туристов из-за задержки рейса компании Southwind Airlines. Причиной стал запрет Евросоюза на перелеты этой авиакомпании через воздушное пространство одного из государств", — говорится в сообщении. Российские туристы отдыхали по линии туроператоров PegsasTouristik и Coral Travel. Как отметили в министерстве, в аналогичной ситуации с вылетом из другой страны, туристам следует обратиться за помощью на горячую линию Росавиации +7 (499) 231-50-09 и в ассоциацию "Турпомощь" 8 (499) 678-12-03. В пятницу российские туристы должны были вылететь в Москву рейсом под кодом авиакомпании Air Cairo SM903 из Шарм-эль-Шейха, который фактически выполняется Southwind с техпосадкой в Хургаде. Выполнение рейса было отложено, туристы вылетели в Москву на следующий день, -отмечает «Интерфакс». Европейский Союз ввел запрет на полеты базирующейся в Анталье авиакомпании Southwind Airlines, утверждая, что она связана с Россией, сррбщило издание Turizm Guncel, которе цитирует АТОР. Первыми с Россией турецкого авиаперевозчика ассоциировали авиационные власти Финляндии, которые пришли к выводу, что основная доля собственности и фактический контроль над Southwind находятся в России, а не в Турции. В результате страна не дала Southwind разрешение на полеты между Анталией и Хельсинки. Компания также хотела выполнять полеты в Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен и Штутгарт в Германии. Кроме того, в программу полетов был включен Ираклион, Греция. Но в четверг, 28 марта, Брюссель объявил странам-членам ЕС, что Southwind Airlines, (официальное название Cortex Aviation and Tourism Trade), запретили взлетать, летать и приземляться в Европе в соответствии санкционным регламентом. Для Southwind закрыто все европейское воздушное пространство, пишет издание. На данный момент рейсы авиакомпании в Россию и Белоруссию из Турции, судя по данным сервиса Flight Radar 24, продолжают выполняться, но все борты уходят в восточном направлении, облетая Черное море и не заходя на территорию ЕС. Летят рейсы из Антальи в Уфу, Екатеринбург, а также в Минск, для которого данный путь совершенно очевидно не является кратчайшим, - сообщает АТОР. По некоторым данным, инициатором запрета (страной, через которую пролегал маршрут из Египта, и которая первой закрыла свое пространство для Southwind) могла быть Республика Кипр. Как заверили АТОР два осведомленных источника, на рейсы из Турции (куда Southwind тоже летает из России) это никак не повлияет, «они будут выполняться чуть дольше» (вероятно, с облетом воздушного пространства ЕС, с восточной стороны). А вопрос с полетами в Египет и из него «решается в оперативном порядке» (скорее всего, сейчас идет согласование маршрута облета). Полетная программа авиакомпании Southwind между Антальей и Калининградом между тем отменена из-за запрета на пролет через страны Европы, сообщает также АТОР. Как отметили в ассоциации со ссылкой на туроператора Pegas Touristik, туристам, которые купили туры, сформированные на этих чартерах, предложат полный возврат или перелет через Москву/Санкт-Петербург. /TOURBUS.RU



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