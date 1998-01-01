Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
29 марта
В Воронеже открылся финал Всероссийской премии «Туристические города»

В финале Первой Всероссийской премии «Туристические города» принимают участие делегации 64 городов из 42 регионов страны


 

28 марта в Воронеже на площадке Дворца культуры железнодорожников прошла церемония открытия финала I Всероссийской премии «Туристические города».

Организатором финала премии выступает Туристско-информационный центр Воронежа при поддержке Администрации городского округа город Воронеж. Учредители премии: ООО «Консалтинг-Тур», ФРОС Region PR. Исполнительная дирекция: ООО «Консалтинг-Тур».

В финале I Всероссийской премии «Туристические города» принимают участие делегации 64 городов из 42 регионов страны. 29 марта с презентациями выступят представители 56 городов-финалистов премии из 38 регионов страны.

 

Всероссийская премия «Туристические города» — это награда, присуждаемая муниципальным образованиям или отдельным населенным пунктам России по итогам открытого конкурса. Направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства.
Всероссийская премия «Туристические города» является частью проекта #ПораПутешествоватьПоРоссии. Это проект, объединяющий несколько федеральных туристических премий, образовательные проекты и целое коммьюнити профессионалов туристической отрасли.


Как отметила на открытии финала Людмила Бородина, заместитель главы администрации городского округа Воронеж: «Сегодня мы являемся свидетелями значимого периода развития внутреннего туризма. Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи – уже перенасыщены посетителями, тогда как другие города еще «борются» за своего туриста. У Воронежа появилась уникальная возможность заявить о себе, организовав финал первой всероссийской премии «Туристические города».

Благодарю за это учредительский состав конкурса. К нам приехали 64 города из 42 регионов. И как оказалось, около 90 % наших гостей, еще не были в Воронеже. Мы сможем показать им, как сильно любим свой город, чтобы и у них была возможность также в него влюбиться».

 


 

Дарья Островская, председатель жюри, генеральный директор Выставочного научно-исследовательского центра R&C, в свою очередь отметила: «Если верить официальной статистике, в России около 18,5 тысяч муниципальных образований, включая городские и сельские поседения. Безграничные возможности!

Именно поэтому новая Всероссийская премия «Туристические города» является очень важным шагом для того, чтобы рассказать о них широкой аудитории. Кроме того, любая премия – это возможность не только увидеть лучших из лучших, но и отличная платформа для обмена опытом и общения единомышленников.

Надеюсь, что первый шаг будет успешным и дальше проект будет расти, развивая и продвигая туризм в России».

/TOURBUS.RU

 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2024 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 