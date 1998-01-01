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29 марта
В Воронеже открылся финал Всероссийской премии «Туристические города»
В финале Первой Всероссийской премии «Туристические города» принимают участие делегации 64 городов из 42 регионов страны
28 марта в Воронеже на площадке Дворца культуры железнодорожников прошла церемония открытия финала I Всероссийской премии «Туристические города».
Организатором финала премии выступает Туристско-информационный центр Воронежа при поддержке Администрации городского округа город Воронеж. Учредители премии: ООО «Консалтинг-Тур», ФРОС Region PR. Исполнительная дирекция: ООО «Консалтинг-Тур».
Всероссийская премия «Туристические города» — это награда, присуждаемая муниципальным образованиям или отдельным населенным пунктам России по итогам открытого конкурса. Направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства.
Благодарю за это учредительский состав конкурса. К нам приехали 64 города из 42 регионов. И как оказалось, около 90 % наших гостей, еще не были в Воронеже. Мы сможем показать им, как сильно любим свой город, чтобы и у них была возможность также в него влюбиться».
Дарья Островская, председатель жюри, генеральный директор Выставочного научно-исследовательского центра R&C, в свою очередь отметила: «Если верить официальной статистике, в России около 18,5 тысяч муниципальных образований, включая городские и сельские поседения. Безграничные возможности!
Именно поэтому новая Всероссийская премия «Туристические города» является очень важным шагом для того, чтобы рассказать о них широкой аудитории. Кроме того, любая премия – это возможность не только увидеть лучших из лучших, но и отличная платформа для обмена опытом и общения единомышленников.
Надеюсь, что первый шаг будет успешным и дальше проект будет расти, развивая и продвигая туризм в России».
/TOURBUS.RU
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