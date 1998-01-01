Новости Юбилейная выставка MITT поставила новые рекорды Организаторы подвели итоги международной туристической выставки MITT 2024

Как сообщили нам организаторы выставки, в Москве с 19 по 21 марта прошло самое ожидаемое ежегодное событие туристической отрасли — юбилейная 30-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT 2024. В этом году мероприятие вновь побило рекорд — за три выставочных дня MITT 2024 посетили более 16 тыс. человек. В 2023 году этот показатель составлял 14,8 тысяч — и тоже был рекордным: рост по сравнению с 2022 составил 61%. Более 909 компаний из 29 стран мира приняли участие в выставке. Среди них — делегации регионов России и зарубежных стран, ведущие туристические операторы и турагенты, гостиничные сети, перевозчики, MICE-агентства, системы поиска и онлайн-бронирования, караванеры и другие участники индустрии. Особое внимание к мероприятию проявили СМИ — более 300 журналистов работали в эти дни на MITT, среди которых были представители информационных агентств, федеральных каналов, деловых, новостных и отраслевых изданий. По итогам в СМИ вышло более 3000 упоминаний выставки. 58 регионов РФ стали участниками MITT 2024. Все они активно создают и развивают удобную для путешественников инфраструктуру и стимулируют новые виды туризма — от горнолыжного и оздоровительного до событийного и авторского. С широкими возможностями для отдыха и национальным колоритом посетителей выставки знакомили и зарубежные участники: Куба, Узбекистан, Египет, ОАЭ (Абу-Даби), Иордания, Таджикистан и другие. Страной-партнёром мероприятия выступила Индия (под брендом Incredible India): представители Министерства туризма страны поделились с гостями информацией об актуальных направлениях для отдыха. Впервые участником MITT стала Северная Корея: в рамках выставки состоялась пресс-конференция, посвященная развитию отношений РФ и КНДР в сфере туризма и запуску лицензированного Правительством Северной Кореи туристического оператора «Проект Пхеньян». За три дня выставки состоялось 25 разноформатных мероприятий, в которых приняли участие 250 ведущих спикеров и лидеров мнений индустрии туризма и гостеприимства. На площадке встретились и обсудили проблемы и перспективы отрасли представители власти и бизнеса. Ключевым мероприятием деловой программы MITT 2024 стал IV Форум лидеров туристической отрасли и индустрии гостеприимства. Основной фокус обсуждения сосредоточился вокруг тенденций, которые будут формировать индустрию в будущем. Соорганизаторами Форума выступили: Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, Общенациональная ассоциация Автомототуризма и караванинга, Ассоциация глэмпингов и др. В ходе тренд-сессии «Туризм 2024: тенденции развития отрасли и перспективы сезона глазами лидеров» своими прогнозами на сезон с участниками MITT поделились представители топ-менеджмента ключевых туроператоров и турагентских сетей: Anex Tour, Fun&Sun, ICS Travel, Слетать.ру и др. В роли организатора выступил Российский союз туриндустрии. Одним из самых заметных событий выставки стало федеральное совещание «Стратегия устойчивого развития в неустойчивом мире: туризм и гостеприимство». Мероприятие собрало представителей 15 профильных комитетов, а также 5 онлайн-участников, среди которых — Русское географическое общество, имеющее непосредственное отношение к разработке рэнкинга устойчивости развития туризма. Кроме того, деловая программа MITT 2024 включала следующие мероприятия: Пленарная сессия «Открывая новые горизонты: вызовы и перспективы развития индустрии гостеприимства в РФ»

Экспертная сессия «Автотуризм и караванинг: возможности развития для туристического бизнеса и экономики регионов»

Практикум «Современные тенденции развития событийного туризма: лучший опыт и региональные практики»

Фокус-сессия «ИИ и нейросети в туризме и индустрии гостеприимства: pro et contra»

MITT Саммит Отель — конгресс для отельеров;

Академия авторского туризма, приглашенным гостем которой стал журналист, телеведущий, путешественник, основатель «Клуба путешествий» Михаил Кожухов. С участниками мероприятия он делился собственным видением того, что представляет из себя авторский туризм;

Школа развития регионального туризма — ее участники познакомились с тонкостями развития туризма в субъектах РФ;

MITT Digital — конференция, посвященная перспективам использования информационных технологий в сфере туризма и индустрии гостеприимства;

MITT MICE — образовательная конференция, на которой разбираются вопросы развития индустрии делового туризма и подготовки мероприятий. Одним из самых запоминающихся событий MITT Travel Start уже в четвертый раз становится конкурс, посвященный лучшим стартапам туристической отрасли России. Он позволяет выделить новые российские проекты с большим потенциалом и отметить лучшие из них. Жюри конкурса вновь назвало лучшие молодые компании travel-отрасли, которые развивают свой бизнес с привлечением IT-технологий. Победителями конкурса MITT Travel Start стали: 1 место — ЕдуЕм маркет

2 место — OTO Ai

3 место — Data.Forecast Ключевым событием финального дня MITT 2024 стала Торжественная церемония награждения участников выставки, прошедшая на Большой арене 21 марта. В числе получивших награды: Лучший коллективный стенд — Куба

За верность, постоянство, долгосрочное сотрудничество — Узбекистан

Лучшая презентация страны — Турция

Самый гостеприимный стенд — Индия. Страна-партнер MITT 2024

Самый яркий дебют в экспозиции выставки — Абу-Даби

За многолетнее сотрудничество — Египет

Громкое возвращение на MITT — Иордания

Самый активный стенд — Республика Таджикистан

Самый активный участник года — Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства города Москвы. Партнер выставки MITT 2024 Самый креативный стенд — Таймыр

Самый гостеприимный стенд — Республика Дагестан

Лучшее представление региона России — Самарская область. Регион-партнер выставки MITT 2024

Фото: Пресс-служба MITT

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