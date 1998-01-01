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В проект «Пять морей и озеро Байкал» инвестируют около 1,5 трлн рублей

Проекты развития отчественных морских курортов были представлены главами регионов в ходе президентского совещания

Около 1,5 трлн рублей планируется инвестировать в создание морских курортов в России, сообщил вчера зампред правительства Дмитрий Чернышенко, которого цитируют «Интерфакс» и РИА «Новости».

«Что касается привлечения частных инвестиций, то на каждый рубль должно быть 5, то есть 300 миллиардов бюджетных денег, они приведут к тому, что будет полтора триллиона рублей денег от инвесторов», — рассказал он на совещании под председательством президента, посвященном созданию федеральных круглогодичных морских курортов.

Как отметил г-н Чернышенко, это «огромные деньги», но инвесторы заинтересованы в реализации проекта.

«Сроки окупаемости, с учетом всех налаженных механизмов, стали меньше десяти лет. И это стало крайне привлекательно, поскольку норма внутренней доходности проекта — выше 15%. И мы видим, что при выходе проекта на полную мощность, если посчитать по таблице, выручка будет составлять в год 800 миллиардов рублей», — пояснил он.

Г-н Чернышенко попросил президента поддержать создание в рамках обновленного нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» еще одного отдельного федерального проекта, посвященного проектам «Пять морей» и «Озеро Байкал».

По его словам, проект разделит зоны ответственности, чтобы было удобно администрировать, вести отчётность и контролировать сроки создания этих курортов.

Семь гостиниц построят на морском курорте, который планируется разместить в Хасанском округе Приморского края, сообщил в свою осередь в хое совещания глава региона Олег Кожемяко.

"Общая площадь курорта составит порядка 150 га, 1,5 км пляжная зона. Планируется построить семь гостиниц разной звездности на 3,8 тыс. номеров", - отметил он.

Также на курорте планируется построить аквапарк с подогреваемыми открытыми бассейнами, банные комплексы, школу водных видов спорта, медицинский центр, многофункциональную арену, парк развлечений, рыбный рынок и другие объекты туристической инфраструктуры.

В Калининградской области круглогодичный курортный комплекс "Белая дюна" будет принимать в год 1,1 млн гостей, заявил на совещании губернатор Антон Алиханов.

"Новый курорт "Белая дюна" мы разместим на первой линии Балтийского моря в границах Зеленоградского муниципального округа. Территория уже имеет хорошую транспортную доступность с учетом строительства нового этапа Приморского кольца от Светлогорска до Янтарного.

Из Калининграда до курорта можно будет добраться на автомобиле за 50 минут, а от аэропорта Храброво буквально за 35 мин.", — рассказал Алиханов.

Проектом предусмотрено строительство многофункциональных санаторно-курортных комплексов, открытых бассейнов с морской и термальной водой. Также в комплексе должны появиться иные точки притяжения туристов. Это в том числе променад, парк развлечений, аквапарк, инфраструктура для новых видов спорта.

Губернатор отметил, что планируемый номерной фонд гостиниц и пансионатов на сегодня оценивается почти в 10,5 тыс. единиц, а в целом курорт сможет принимать ежегодно 1,1 млн человек. Ожидаемая загруженность комплекса в летний сезон будет высокая — 90% и выше, в зимний сезон она не снизится ниже 45%. В целом же среднегодовая загруженность должна составить не менее 70%. Немаловажно, что на курорте будет создано 17,8 тыс. новых рабочих мест.

Стоимость реализации проекта всесезонного морского курорта "Горская" оценивается в 210 млрд рублей ("Санкт-Петербург Марина"), сообщил в своем выступлении губернатор Петербурга Александр Беглов. Г-н Беглов сообщил, что проект будет реализован в несколько этапов.

Первый подразумевает строительство объектов для сезонного хранения, ремонта яхт и судов, его планируется завершить в 2026 году. Также появятся школа яхтенного спорта и яхт-клуб. "Второй этап рассчитан на 2026-2030 годы. В его рамках на площади порядка 40 га планируется создать спортивный кластер, тематический парк и каток, экстрим-парк с крытыми и открытыми зонами, станцию водных видов спорта, теннисный клуб, искусственный тренировочный водоем, гостиницу для спортсменов, лодж-отель, спортивные площадки, лыжню, беговые и велодорожки, объекты познавательного туризма, в их состав включаем историческую верфь "Полтава", комплекс киностудии "Газпром-Медиа" с тематическим парком", — заключил г-н Беглов.

/TOURBUS.RU

