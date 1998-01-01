Новости Петербург принял первых безвизовых туристов из Ирана 210 туристов проводят в Северной столице каникулы, приуроченные к весеннему празднику Навруз

Первая безвизовая группа туристов из Ирана в составе 210 человек прибыла двумя чартерными рейсами в Северную столицу. Их программа путешествия рассчитана на три дня и четыре ночи и включает различные сферы туризма: от культурно-познавательного до гастрономического, - рассказали нам в пресс-службе Комитета по развитию туризма С-Петербурга. Механизм группового безвизового туристского обмена с Ираном был запущен 1 августа 2023 года. Такая возможность есть у организованных групп до 50 человек, приезжающих в Россию не более, чем на 15 суток. Гости из-за рубежа спланировали путешествие в город на Неве на время двухнедельных выходных по случаю празднования Навруза. Иранцы любят, чтобы их отдых был наполнен активными мероприятиями и совмещал различные виды досуга: от посещения музеев до шопинга. В программу пребывания делегации входят как классические достопримечательности, так и новые точки притяжения. В ходе обзорной экскурсии иранских туристов знакомят с такими символами Северной столицы, как Петропавловская крепость, Казанским и Исаакиевским соборы, Дворцовая площадь. Путешествие группы также включает посещение самой известной в мире балетной постановки «Лебединое озеро». Не обойдется визит в город на Неве и без блюд петербургского завтрака. По словам туроператоров, большая часть путешественников первой безвизовой группы иранских туристов прибыла в Санкт Петербург из Тегерана. Среди гостей в основном семейные путешественники. Иран входит в число перспективных туристских рынков для России. Большинство гостей из этой страны стараются побывать за одну поездку и в Петербурге, и в Москве. Так поступит и безвизовая группа из Ирана, которая далее отправится в столицу нашей страны на три ночи. Эффективно совмещать туристские предложения наших мегаполисов позволяет проект «Два города — миллион впечатлений». Петербург ведет активную информационную кампанию по популяризации безвизового механизма туристских поездок в Россию. О новых возможностях граждане Ирана узнают во время крупных профильных мероприятий. Так, в прошлом году Северная столица была представлена на 13-й Международной выставке туризма, ремесел и гостиничного бизнеса в Исфахане, а в этом году петербургские специалисты успели посетить международную выставку туризма и смежных отраслей TITE 2024 в Тегеране. Согласно стратегии Министерства экономического развития РФ, Иран входит в число приоритетных рынков для продвижения туристского потенциала России. А выставка TITE включена в список ключевых международных мероприятий туристской сферы. Отзывы участников: Судабе, жительница города Решад: «Мне очень понравился Санкт Петербург! Советую каждому посетить этот прекрасный город. Особо впечатлил Мариинский театр. Атмосфера этого места невероятна, а танцоры – настоящие профессионалы! Я первый раз была на балете, это запомнится мне на всю жизнь». Лейла, врач из Тегерана: «Санкт Петербург – это действительно город с большим туристским потенциалом. Здесь выдержан единый архитектурный стиль. Мне понравился центр, с его утонченными зданиями минувших веков. Петербург наполнен историей, духом культуры. Больше всего меня впечатлила поездка в Екатерининский дворец!» Хуман Ширдаст, организатор поездки в Санкт Петербург для безвизовой группы туристов из Ирана: «В этом году – а именно в марте, когда в Иране празднуют Новый год, – мы видим очень хороший рост турпотока. Это радует, поскольку всем туроператорам хочется, чтобы туризм в Петербурге развивался круглогодично, чтобы гости в Северную столицу приезжали во все сезоны. Если посчитать суммарно сколько путешественников приехало по безвизовому соглашению, электронной визе и так далее, то в целом этот показатель почти в пять раз больше прошлогоднего». /TOURBUS.RU Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга



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