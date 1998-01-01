Директор турфирмы «Скай Тревел» задержана за обман клиентов почти на 25 млн рублей

По версии следствия, 38-летняя Анна Беляева обманула не менее трехсот туристов

В Приморском крае задержана директор турагентства «Скай Тревел», в результате действий которого пострадали почти 300 туристов, а нанесенный им ущерб составляет более 24,9 млн рублей, сообщает пресс-служба СК РФ по региону, которую сегодня цитирует «Интерфакс».

«Следственными органами СК России по Приморскому краю пресечена преступная деятельность сотрудников ООО «Туристическое агентство «Скай Тревел».

По подозрению в совершении мошеннических действий в отношении 300 человек задержана организатор и пособники. В зависимости от роли каждой они подозреваются в мошенничестве и пособничестве в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с августа 2018 года по октябрь 2019 года 38-летняя Анна Беляева заключала с гражданами договоры от имени турагентства за оказание услуг, в том числе по приобретению авиабилетов.

«При этом она не собиралась выполнять взятые обязательства. Граждане платили деньги за услуги, получали от организатора и двух пособниц соответствующие квитанции к приходным кассовым ордерам, однако услуги до настоящего времени не выполнены, потраченные деньги потерпевшим не возвращены.

Таким образом обмануто 300 граждан, им причинен ущерб в общей сумме более 24,9 млн рублей», — говорится в сообщении.

В СК отмечают, что следователи провели обыски по месту проживания подозреваемых.

«Организатор и одна из пособниц задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Следователями принято решение о необходимости избрания меры пресечения в виде заключения под стражу путем направления в суд соответствующего ходатайства.

В отношении третьей соучастницы избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает пресс-служба.

/TOURBUS.RU