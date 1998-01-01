Новости Новые вызовы туротрасли: инфраструктура высшего уровня должна быть готова к росту турпотока Чтобы заместить канатные дороги ушедших с рынка европейских производителей, нужно очень серьезное производство и разработки

Самыми популярными направлениями отдыха в России остаются курорты Краснодарского края. Но не только! В планах - развитие туризма и на Алтае, Кузбассе, Северном Кавказе, в Карелии, а также на Камчатке и в северных регионах России. Новые туристические объекты появятся на побережьях Каспийского, Балтийского, Азовского, Черного и Японского морей и на Байкале. Понимая выгоду такого ажиотажного спроса россиян на возможность встать на горные лыжи, не выезжая за рубеж, регионы – как местные власти, так и бизнес – задумались об инвестициях в этот сектор туризма. Скажем, на Кавказе новое развитие получит целый ряд курортов – Эльбрус, Ведучи, Мамисон, Армхи, об этом сообщает гендиректор корпорации "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов. Группа компаний «Мантера» серьезно вкладывается в Архыз – когда-то, несколько десятилетий назад, местная горнолыжная отрасль была фактически в зачаточном состоянии, а теперь это очень перспективный интересный курорт. Сбербанк вкладывает усилия в развитие курорта "Манжерок" на Алтае – есть желание увеличить протяженность местных трасс с нынешних 30 км до 200 км. Продажи на отдых в Шерегеш, еще один из крупнейших курортов страны, выросли в этом сезоне в 3 раза. Этот курорт очень активно растет: в долине нового сектора «Д» планируется построить целый город-курорт, общая курортная площадь составит около 2000 га, общая протяженность горнолыжных трасс увеличится до 200 км. Рекордное же количество трасс в обозримом будущем появится в России в Сочинском регионе, на Кавказе. Горнолыжные курорты «Красная Поляна», «Архыз» и «Лагонаки» планируют в общей сложности запустить 550 км трасс и принимать не менее 5 млн туристов в год, и это будет достойный аналог французского курорта «Три долины». Не менее интересны и курорты, которые пока проигрывают в известности, но зато ждут в перспективе взрывного роста популярности: регионы поняли важность развития своих зон зимнего отдыха. Скажем, Пермский край – это более 20 горнолыжных комплексов («Губаха» -самый крупный из них), Красноярский край – это склоны Саян, здесь сезон длится до конца апреля и этим привлекателен, местные горнолыжные комплексы – это окрестности Дивногорска, Красноярска, к примеру, парк «Бобровый лог» рядом с национальным парком "Красноярские столбы". На Кольском полуострове в целом более 10 горнолыжных комплексов, это и Мурманск, и Кандалакша, а самый известный - «Большой Вудъявр» в Кировске, здесь 23 трассы разных уровней сложности (причем с искусственным освещением, так что полярной ночи можно не опасаться). Екатеринбург окружил себя горнолыжными курортами, один из крупнейших в области – «Гора Ежовая» с почти 8 км трасс. Горнолыжный курорт «Солнечная долина» под Миассом (Челябинская область) инвестирует в свое развитие 16 млрд рублей: здесь хотят построить шестиместную кресельную дорогу, а еще на курорте появятся школа и детский сад. Кстати, по итогам 2023 года курорт стал лауреатом премии правительства РФ «Лыжи мечты» (это программа обучения лыжному спорту детей с особенностями здоровья). А Карелия решила вложить более 50 млрд рублей в крупный горнолыжный курорт, он охватит 7,5 тысяч гектаров территории. Амбициозный проект для республики. Уже в конце 2023 года федеральные власти озаботились важностью развития горнолыжных курортов страны. В частности, вице-премьер Дмитрий Чернышенко отмечал возможность российских курортов - таких как «Белокуриха», «Манжерок», «Шерегеш», «Архыз», «Красная Поляна» и других - конкурировать с зарубежными. Важный момент: пои этом Чернышенко подчеркнул необходимость оценить потребности каждого курорта с учетом возможностей промышленности, подчеркнув, что важно синхронизировать работу власти, бизнеса и инвесторов, чтобы организовать производство требуемых для покрытия этих потребностей товаров. И в нынешнем 2024 году власти активно включились в поддержку как самих курортов, так и отечественной промышленности, которая должна обеспечить качество работы туристических объектов страны. Сейчас российские предприятия машиностроения активно наращивают объемы производства: становится понятно, что нужно не только занимать освободившиеся после ухода западных производителей ниши, но и потеснить азиатских производителей, которые планируют хорошо заработать на российском рынке в нынешних условиях. Например, что касается сферы туризма, то здесь активизировался Китай. Государственная компания BMHRI, которая фактически монополизировала собственный китайский туристический рынок (построила канатные дороги в более чем 50% местных курортов), хочет строить подъемники и для российских горнолыжных комплексов. У отечественных производителей больше преимуществ. Отечественное оборудование более приспособлено к климатическим условиям России, а еще, что немаловажно, проходит все жесткие требования, в том числе и к безопасности всех деталей и механизмов. Второй важный козырь – российские производства получают поддержку государства, в том числе и в виде госсубсидий и продвижения на рынке. Сейчас в России канатное оборудование делают такие российские бренды как «ТверьКанатДор», «РУСЛЕТ», НКД, «ТР Системы». Например, у компании «РУСЛЕТ» появился второй на юге России туристический объект, на который будут поставлены канатные дороги отечественного производства. «РУСЛЕТ», как отмечалось ранее, будет оборудовать своими канатками курорт Архыз, по соглашению с Группой Мантера. Вторым курортом, где появятся российские подъемники, стал «Турьев Хутор» в Сочи. Другие курорты тоже стали интересоваться российскими канатными дорогами, например, идут переговоры между «Красной Поляной» и «РУСЛЕТ». Также «РУСЛЕТ» завершает строительство канатной дороги на горнолыжном курорте Большой Вудъявр в Кировске (его развивает компания «ФосАгро»), оборудование уже установлено, ведутся пусконаладочные работы". «Что касается курорта «Турьев хутор», то здесь появится дорога на 36 кабинок, рассчитанных на 6 человек. Длина подъемника составит 1 км, за час дорога будет перевозить 2400 человек. Кабинки будут оборудованы креслами аэродинамического дизайна с защитной крышей-колпаком. Работы по оборудованию курорта начнутся в мае 2024 года, а в 2025 году планируется ввести объект в эксплуатацию. На Архызе будут установлены два таких же современных шестикресельных подъемника длиной до 2 км, дата ввода в эксплуатацию - декабрь 2025 года», - рассказал генеральный директор ООО «Руслет» Дмитрий Сидорович. Горнолыжный курорт «Турьев Хутор» станет продолжением курортной зоны «Роза Хутор». Проект будут развивать поэтапно в течение четырех-пяти лет, а строительство начнется уже в 2024 году. Здесь появится целый ряд отелей разной звездности и более 58 км новых горнолыжных трасс. Чтобы заместить канатки ушедших с рынка европейских производителей, при этом не снижаясь в качестве и обеспечивая приток туристов на курорт, нужно очень серьезное производство и разработки. Ведь австрийские, швейцарские, немецкие компании (Doppelmayr Seilbahnen GmbH, Poma, Bartholet), чьи канатки еще работают на горах в России, создают подъемники десятилетиями – и именно их технологии становятся основой для создания канатных дорог в других странах. Тот же Китай в этой сфере не придумал ничего нового: он делает подъемники по аналогу европейских, при этом пока нынешние китайские подъемники находятся примерно на уровне 20-летней давности по сравнению с западными образцами. Специалисты, тем временем, отмечают, что пассажирские канатные дороги имеют критические механизмы, от работы которых зависит общая безопасность оборудования. «За этим должны следить эксплуатанты, проводя регулярные проверки, предусмотренные регламентом, квалифицированное техническое обслуживание дороги и замену определенных элементов – не только по их техническому состоянию, а и по требованиям, установленным в руководстве по эксплуатации», - напоминает председатель Технического комитета по стандартизации ТК 289 "Краны грузоподъемные и машины непрерывного транспорта" Георгий Плотников Обеспечить такое качество и к тому же постоянное сервисное обслуживание Китай пока не сможет: логистика поставок запчастей к китайской продукции, на примере того же автопрома, показывает, что эти цепочки слабо выстроены. А в случае с канатными дорогами строжайшие требования к безопасности важно соблюдать неукоснительно. «Невольно напрашивается аналогия с авиапромом, когда делалась ставка только на импортное оборудование, а совместные предприятия заключались только в шильдиках «сделано в России», а все остальное – материалы, авионика, - гналось из-за рубежа, и вот к чему это привело, - считает координатор проекта ГЛК "Снегорка", депутат Магаданской областной думы Петр Голубовский. - Поэтому однозначно нужно возрождать и укреплять промышленную базу для производства нашего подъемного оборудования». А механизм поддержки отечественных производителей уже опробован в других отраслях и вполне эффективен, отмечает эксперт: госсубсидии, льготные кредитные ставки для российских производителей. «Деньги в стране есть, и нужно направлять их, в том числе и часть прибыли банков, на инвестиционные проекты, компенсацию ставки рефинансирования для предприятий, вкладывающих свои силы и деньги в наш внутренний туризм, - считает Петр Голубовский. - А самый технологичный вид туризма – это горнолыжный. Поэтому туда можно и нужно направлять финансы и внимание промышленности и властей и поддерживать эту сферу отечественными разработками. Выбор у потребителей (у тех же курортов ) должен быть, но попадать в полную зависимость от импорта сегодня нельзя, а еще важнее – выбирать такое оборудование, которое будет однозначно безопасно для конечного потребителя – то есть для туриста-горнолыжника».

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