Новости В игорной зоне "Красная Поляна" ждут богатых туристов из Бахрейна и Саудовской Аравии Ожидания связаны с запланированным на лето началом прямых рейсов из Сочи в столицу Бахрейна

Как мы сообщали вчера, авиакомпания Gulf Air, совместно с туроператором «Свой ТС» готовят к запуску чартерную программу полетов из столицы Бахрейна в Россию. Первые рейс Gulf Air из Сочи в Манаму и обратно состоятся 3 июня 2024 года. Полеты будут выполняться один раз в неделю по понедельникам на авиалайнерах Airbus A-321 вместимостью 166 пассажиров. В пресс-службе игорной зоны «Красная Поляна», на которую ссылается АТОР, видят в новых рейсах большой потенциал для роста доли иностранных гостей. Там также отмечают, что в 2019 году «Красная Поляна» инициировала запуск чартера по такому же маршруту, но из-за пандемии коронавируса этот проект не был реализован. Сейчас в «Красной Поляне» рассчитывают на туристов, которые будут прибывать из Манамы рейсами Gulf Air. По оценкам партнеров игорной зоны, на рейсах из Бахрейна может лететь значительное количество туристов из Саудовской Аравии (до 80%). Арабские туристы летом традиционно едут отдыхать в места с более прохладным в этот период, чем на Аравийском полуострове, климатом – в частности, в расположенные близко к Сочи регионы Черноморского побережья Турции. Сочинский приморский и горный кластеры представляют для них большой интерес в плане высокоуровневой инфраструктуры и климата, а наличие современной игорной зоне в «Красной Поляне» только усиливает привлекательность курорта для них, говорят эксперты. Туристы из арабских стран любят проводить время за игрой. Генеральный директор игорной зоны «Красная Поляна» Наталия Волдаева допустила увеличение потока туристов из арабских стран в развлекательном кластере Сочи летом. «Для игорной зоны расширение географии гостей является значимым направлением развития. Нам, безусловно, будет сложно вернуться к доковидным показателям, когда доля иностранных туристов составляла 24% от общего потока гостей, но организация прямого авиасообщения с таким крупным аэропортом Аравийского полуострова позволяет нам с осторожным оптимизмом посмотреть на перспективу появления резидентов арабских стран в игорной зоне «Красная Поляна. Хочу напомнить, что с момента открытия игорная зона «Красная Поляна» ежегодно увеличивала поток иностранных гостей. В 2017 году игорную зону посетило около 29 000 человек, затем 85 000 в 2018 году. Рекордное значение было зафиксировано в 2019 году, когда игорная зона приняла более 130 тысяч иностранных посетителей», – говорит г-жа Волдаева. В 2023 году игорную зону «Красная Поляна» посетило 886 454 человек, из которых 57 979 – иностранных гостей, преимущественно из Казахстана, Китая, Израиля, Турции, Индии и др. Привлечение дополнительного потока туристов из арабских стран в горный кластер Сочи важно и с точки зрения трат гостей («качества» туристов), считают эксперты. Так, по данным специалистов игровой индустрии, в 2019 году средний россиянин тратил в казино в три раза меньше чем средний индус, а среднестатистический гость из стран Аравийского полуострова – в два раза больше, чем граждане Индии (то есть в 6 раз больше, чем россияне). /TOURBUS.RU

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