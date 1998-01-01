Аccоциация аэропортов просит не запрещать проход в терминалы без билета

Cоответствующий запрет должен вступить в силу в аэропортах Москвы и Петербурга уже с 1 сентября

Как сообщает сегодня «КоммерсантЪ», Международная ассоциация аэропортов (МАА, объединяет аэропорты в 14 городах РФ) попросила Минтранс не запрещать вход в аэропорты сопровождающим без билетов. Такие поправки к постановлению правительства №1605, регламентирующее транспортную безопасность, вступят в силу с 1 сентября: при третьем уровне безопасности (уже объявлен в аэропортах Москвы и Петербурга) лица без проездных документов не смогут попасть на территорию аэропорта.

В Минтрансе заявили изданию, что мера будет носить «временный краткосрочный характер для конкретного аэропорта и действовать на период наибольшей опасности». Но, как парируют собеседники газеты в аэропортовом сообществе, третий уровень безопасности тоже формально является временным, но на практике регулярно продлевается каждые две недели уже более года.

Как указано в обращении МАА, направленном в Минтранс в начале марта, из-за ограничений станет невозможно провожать и встречать в терминале пассажиров, в том числе пожилых и с детьми, людей с ограниченными возможностями, а также несопровождаемых детей, которых только из Внуково летает более 4 тыс. в год.

Запрет приведет к скоплению людей перед входами в терминалы, что «влечет повышение уровня уязвимости в случае терактов, рост криминогенной обстановки, имиджевые потери воздушного транспорта в целом», говорится в письме. В ассоциации отметили, что на аэропорты Московского авиаузла (МАУ) приходится 50% пассажиропотока РФ, и мера вызовет общественный резонанс.

Недопуск провожающих и встречающих означает убытки для расположенных в терминалах магазинов, банков, аптек и общепита. В МАА заключили, что уменьшение неавиационных доходов аэропортов приведет «к снижению налоговых поступлений и возникновению выпадающих доходов бюджета».

о оценке источников в МАУ, аэропорты потеряют 20–30% неавиационных доходов, включая оборот платных парковок. МАА предложила сделать запрет на вход в аэропорты «не обязательством, а правом аэропорта».

Но, как отмечает собеседник издания, в Минтрансе дали понять, что постановление №1603 «не предусматривает никаких прав аэропортов». Более того, даже точечный запрет для физлиц потребует, по его словам, изменения нормативной базы и аэропортовых регламентов.

Другой собеседник «Коммерсанта» отмечает, что злоумышленников ничто не остановит от покупки билета для входа. При этом часть пассажиров все еще приобретает билеты в аэропортах, что поразит их в правах. Наконец, представительства некоторых авиакомпаний расположены только в аэропортах, и их пассажиры не смогут решить свои вопросы не в день перелета.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) считают, что в случае введения запрета помимо пассажиров с билетами и лиц с разовыми пропусками право на вход должны получить представители туроператоров.

Помимо вопросов логистики и перемещений сотрудники туркомпаний помогают решать проблемы, которые могут возникать у туристов в аэропорту, говорит вице-президент РСТ Дмитрий Горин. Кроме того, в составах групп часто присутствуют маломобильные граждане и дети: «Важно, чтобы их права не нарушались». «Все понимают чрезвычайную важность вопросов безопасности, но ограничения должны быть обоснованы, не нарушать прав граждан и не идти вразрез с целями развития туризма»,— заключает он.

Доходы точек общепита и ритейла в «нестерильно»й зоне могут сократиться до 50%, считает гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий. Столь строгих ограничений нет даже в Бен-Гурионе, «самом охраняемом аэропорту мира».

Подобная практика в прошлом вводилась в Узбекистане и Египте, напоминает он, но на Западе к ней не прибегают, поскольку очереди на входе «не улучшают ситуацию с безопасностью».

/TOURBUS.RU